13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TANAP’tan, yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Gazın bugünkü değerlerle değeri yaklaşık 5 milyar dolar. BOTAŞ ve SOCAR ortaklığında kurulması öngörülen işletme şirketi, gazı “güvenli ve sürekli” bir şekilde taşıma karşılığında belli bir gelir elde edecek.
TANAP, Azerbaycan’da Şah Deniz’den çıkarılan doğalgazı, Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak. Projenin, Türkiye bölümü tamamlandı ve gaz sevkiyatı başladı. Yıllık, 2 milyar metreküp gaz veriliyor.
Bu miktar, temmuz ayında yıllık 4 milyar metreküpe çıkacak. Temmuz 2020’de 6 milyar metreküpe yükselecek. TANAP, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Avrupa’ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşınması hedefleniyor.
YENİ BİR ŞİRKET
Proje kapsamında, Gürcistan sınırından başlayarak, Yunanistan sınırına kadar Türkiye içinde bin 800 kilometre uzunluğunda boru hattı döşendi. Kompresör ve ölçüm istasyonları kuruldu. Gaz akışı öngörülen biçimde sürüyor.
BOTAŞ ve SOCAR, TANAP’ı işletmek üzere aylar öncesinde “kardeş payı” ile yarı yarıya (yüzde 50-50) ortak bir şirket kurma kararı aldı. Buna göre, Azeri petrolünü Gürcistan üzerinden Ceyhan’a, oradan da dünya piyasalarına ulaştıran Bakü- Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Projesi’nde uygulanan işletme şirketi modeli hayata geçirilecek. BTC’yi işletmek üzere 2001’de BOTAŞ International (BIL) kurulmuştu.
BP’DEN SON DAKİKA HAMLESİ
BP, son dakika harekete geçti ve işletme şirketine ortak olmak için devreye girdi. Ankara’da, bazı görüşmeler yaptı. İşletme şirketinde ortak olma talep ve niyetini resmi olarak dile getirdi.
Peki, şimdi ne olacak? Yeni ortaklık söz konusu mu? BOTAŞ ve SOCAR, bu yeni gelişmeyi değerlendiriyor. Asıl soru, BP’nin ortaklıkta yer alma talebinin “uygun” bulunması halinde hangi şirketin payından feragat edeceği… Enerji kulislerinde, BOTAŞ’ın, yüzde 50 payını koruma konusunda bir yaklaşımı olduğu belirtiliyor.
İŞLETME ŞİRKETİNİN GELİRİ
TANAP’tan, yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Gazın bugünkü değerlerle değeri yaklaşık 5 milyar dolar. BOTAŞ ve SOCAR ortaklığında kurulması öngörülen işletme şirketi, gazı “güvenli ve sürekli” bir şekilde taşıma karşılığında belli bir gelir elde edecek.
TANAP’IN ÜÇ ORTAĞI VAR
TANAP’ın, Türkiye bölümünün üç ortağı var. SOCAR’ın yüzde 58, BOTAŞ’ın yüzde 30, İngiliz BP’nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.
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