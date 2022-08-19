Köylüler arasında heyecan uyandırdı! Bozkırın ortasında bulundu

İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinin Araplı kasabasında hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgelerde deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.

HAYVANLARINI OTLATIRKEN BULDU İHA'nın haberine göre kasabada geçimini hayvancılıkla sağlayan 43 yaşındaki Lokman Atıl, hayvanlarını otlattığı sırada çevredeki kumlu kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekiller olduğunu fark etti.

YETKİLİLERDEN YÜZEY ARAŞTIRMASI İSTEĞİ Kalıntıları inceleyen Atıl, deniz canlılarına ait olabileceği düşünülen fosillerle ilgili yetkililerden yüzey araştırılması yapılması isteğinde bulundu.

"SANKİ YILLAR ÖNCE BURADA DENİZ VARMIŞ" Fosil kalıntılarının bulunduğu yerlerin yetkililerce incelenmesini isteyen Lokman Atıl, “Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında çobanlık yapıyorum. Dağlarda ilgi çeken taşlara, kayalara bakarken taşların içinde fosiller buldum. Sanki yıllar önce burada bir deniz varmış da kalıntıları bunlarmış gibiydi. Bilim insanlarının, yetkililerin gelip buralarda inceleme yaparak bölgeye ışık tutacağını düşünüyorum. Buralar sanki bir deniz kenarı, sahil gibi. Buraların incelenmesini istiyorum” dedi.