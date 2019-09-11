Kazandığı ödül sayısı açısından yapımcısının Guinness Dünya Rekorları'na başvurmaya hazırlandığı 'Bozkır', izleyiciden ilgi görmedi. Film, ilk 3 günden sadece 894 kişi tarafından izlendi. İzleyiciden umduğu ilgiyi göremeyen bir diğer filmse Beşiktaş Futbol Takımı'nın belgeseli olan 'Kolej Havası' oldu

Böylesi görülmedi...

81 uluslararası film festivaline katıldı.

O festivallerden 52 ödül kazandı.

Geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi.

Sadece 894 kişi izledi.

'Bozkır'...

Mehmet Tanrısever'in yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmde başrolleri Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali, Ayçın Tuyun ve Yaşar Alptekin paylaştı.

Silah çerçiliği yapan 'Abdullah' ile 'Çolak Ziya'nın dürüstlük sınavında ödemeleri gereken bedelle yüzleşmelerini konu edinen 'Bozkır', Türkiye'de gösterime girmeden önce katıldığı uluslararası film festivallerinde önce övgüleri ardından da ödülleri topladı.

Aynı zamanda 'Bozkır'ın yapımcısı olan Mehmet Tanrısever, bir filmle bu kadar çok ödül kazanarak Guinness Dünya Rekorları'na başvurmaya hazırlanıyordu. Tanrısever, kazandığı ödüllerin şevkiyle 'Bozkır'ı geçtiğimiz cuma günü gösterime çıkardı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 'Bozkır', övgüleri ve ödülleri kazandığı uluslararası film festivallerinde gördüğü yüksek ilgiyi izleyiciden göremedi.

'Bozkır', her salonda seans başına 1 kişi tarafından izlendi.

Gişede umduğunu bulamayan bir diğer filmse 'Kolej Havası' oldu.

1989 - 1992 arasında kazanılan 3 şampiyonluk ve Metin - Ali - Feyyaz'ın üzerinden Beşiktaş Futbol Takımı'nın belgesel filmi olan 'Kolej Havası', sadece 2.104 kişi tarafından izlendi.

Gösterime 6 Eylül'de giren yeni sinema sezonunun ilk filmleri, ilk 3 günde izleyiciden ilgi görmedi.

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Bozkır

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