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        Haberler Gündem Çanakkale'de yarın Bozcaada ve Gökçeada feribot hatları fırtına nedeniyle iptal edildi - Güncel haberler

        Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına iptali

        Çanakkale'de yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:12
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        Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal
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        Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin duyurusuna göre, yarın bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında sefer yapılamayacak.

        Diğer hatlardaki seferler ise tarifelerdeki saatlere göre gerçekleştirilecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #BOZCAADA
        #feribot
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