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        Haberler Gündem Güncel Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu | Son dakika haberleri

        Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

        Çanakkale'nin turistik ilçesi Bozcaada'da 77 yaşındaki bir kadın denize girdikten sonra kayboldu. Kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:13
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          Bozcaada'da yaşayan 77 yaşındaki Fügen Er, dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde yer alan Sulubahçe Koyu'na geldi.

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          Bir süre komşularıyla sohbet eden Er, serinlemek için denize girdi. Saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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          Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

          Ekiplerin, Sulubahçe Koyu'ndaki arama çalışmaları devam ediyor.

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