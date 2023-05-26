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Boza, özellikle Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'da popüler olan fermente bir içecektir. Farklı coğrafyalarda ve kültürlerde de var olan bozanın yapım süreci ve hammaddesi ise merak konusu olmuştur. Bu yazımızda boza yapımında kullanılan malzemeler, boza hammaddesi ve boza üretim süreci ile ilgili bilgiler paylaşacağız. İşte boza yapımı ve malzemeleri hakkında merak edilenler…

Boza Neyden Yapılır?

Boza neyden yapılır sorusunun cevabı bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bölgede en çok üretilen tahıl hangisi ise boza onlardan yapılabilir. Bunlar, arpa, mısır, çavdar, yulaf, karabuğday, buğday, Arnavut darısı, gernik gibi tahıllar olabilmektedir. Genel anlamda bakacak olursak da boza, buğday, arpa, darı veya mısır gibi tahıllardan yapılan fermente bir içecektir. Yapım sürecinde bu tahıllar, şeker ve su ile birleştirilerek fermente olması sağlanır.. Boza, fermente sürecinde içerdiği laktik asit ve alkol nedeniyle hafif ekşi ve tatlı bir tada sahiptir.

Boza Nasıl Yapılır?

Boza yapımı, temel olarak şu adımları içermektedir:

Tahıl öğütme: İlk adım, kullanılacak tahılın öğütülmesidir. Bu, tahılların nişastasının suyla karıştırılabilmesi için yapılır. Tahıl karışımı: Öğütülmüş tahıl, su ile karıştırılır ve ısıtılır. Bu işlem, nişastanın şekere dönüşmesini sağlar. Şeker ve maya ekleme: Karışıma şeker ve maya eklenir. Şeker, fermantasyon sürecinde kullanılırken, maya, şekerin alkole dönüşmesini sağlar. Fermantasyon: Karışım, uygun sıcaklıkta ve kapalı bir ortamda belli bir süre boyunca fermente edilir. Bu süre zarfında, maya ve bakteriler şekerleri alkol ve laktik aside dönüştürür. Süzme ve tatlandırma: Fermente olan karışım süzülerek katı parçacıklardan arındırılır. Daha sonra, şeker, tarçın veya vanilya gibi tatlandırıcılar eklenerek bozanın tatlı ve ferahlatıcı tadı elde edilir. Soğutma: Boza, fermente sürecinin ardından soğutulur ve soğuk servis yapılır.

Boza Neden Yapılır?

Boza, farklı tahılların birleştirilmesi ile yapıldığı için aslında kalorisi yüksek ve uzun süre tokluk hissi veren bir içecektir. Bu yüzden ferahlatıcı ve besleyici özellikleri nedeniyle popülerdir. Laktik asit ve alkol içeriği, içeceğe karakteristik ekşi ve tatlı tadını verir. Ayrıca, boza, fermente süreci sayesinde probiyotik içerir ve sindirim sağlığına faydalıdır.

Boza Hammaddesi

Boza yapımında kullanılan hammaddeler, tahıllar (buğday, arpa, darı veya mısır), şeker, su ve mayadır.

Boza Yapımı Malzemeleri

Bozanın hammaddesi tahıl, şeker, su ve mayadan oluşmaktadır. Boza yapımında kullanılan bu temel malzemelerin sürece etkisi ise şöyledir:

Tahıl: Boza, buğday, arpa, darı veya mısır gibi çeşitli tahıllardan yapılabilir. Seçilen tahıl, bozanın son tadını ve dokusunu etkiler. Su: Boza yapımında kullanılan su, fermente süreci ve tahıl karışımının kıvamını sağlar. Şeker: Şeker, bozanın tatlılığını sağlar ve aynı zamanda mayaların fermantasyon sırasında enerji üretmesine yardımcı olur. Maya: Maya, fermantasyon sürecinde şekerin alkole dönüşmesini sağlayan mikroorganizmalardır. Bu süreç, bozanın karakteristik tatlı ve ekşi tadını oluşturur. Tatlandırıcılar: Boza, şekerin yanı sıra tarçın, vanilya veya diğer baharatlarla tatlandırılabilir. Bu tatlandırıcılar, bozanın lezzet profilini zenginleştirir.

Neden Boza Tüketmeliyiz?

Boza, fermente edilmiş bir içecek olduğu için demir, fosfor, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminlerini bolca içermektedir. Vücudun enerji ihtiyacını büyük oranda karşılayan boza aynı zamanda gelişimi destekler ve kemik sağlığını korur. Faydalı probiyotikler içermesi nedeniyle bağışıklık sistemini korur. Buradan hareketle bozanın haftada 1 ya da iki defa bir çay bardağı kadar tüketilmesi önerilmektedir. Elbette diyet yapan ya da diyabet hastası olanların öncelikle doktoruna danışması gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk