Boyun fıtığı, boyun kısmımızda bulunan iskelet yapısını oluşturan yedi adet diskin aralarında bulunan sıvının kaymasıyla ve kayan yerde kas, sinir sistemi işlevinin bozulmasıyla meydana gelen ağrı, tutulmalar ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Diğer fıtık çeşitlerine göre daha zor tespit edilebilmektedir.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun fıtığında belirtiler ortaya çıkmadan da ilerleyebilen bir rahatsızlıktır. Bu şekilde ilerlemesinin nedeni; diskler arasında kayan kısmın sinirlere baskı yapamayacak kadar az olmasından dolayı ileri gelmektedir. Bu gibi durumlarda en belirgin şikayet boyun tutulmaları olarak ele alınabilmektedir. Yük taşıyıp, herhangi bir hava değişimi yaşandığında boyun tutulmaları meydana geliyor ve şiddetli acılar ortaya çıkıyorsa muhakkak doktor kontrolü yapılması önerilmektedir.

Vücudumuzun sinir sisteminin başlangıç noktası boyun kısmında bulunmaktadır. Omurga yapısında bulunan yedi diskin iki tanesi özel yapıdadır ve kafatasına tutunmaktadır. Burada bulunan sinirler boyundan geçerek tüm vücuda dağılmaktadır. Boyundaki sinirlerde oluşan bir rahatsızlık direk vücutta ağrı olarak hissedilebilir. Boyunda sonra ağrıların ilk olarak hissedilebileceği yerlerin başında kollar, omurlar ve eller gelmektedir.

BOYUN FITIĞI TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

Boyun fıtığına teşhis konması için öncelikle; kişinin şikâyetleri dinlenmektedir. Kişinin oluşan şikâyetleri doğru bir şekilde iletmesi çok önemlidir. Tüm sinirler boyun kısmında başladığı için belirtiler farklı bir rahatsızlığın habercisi de olabilmektedir. Boyun ağrısı fıtık nedeniyle oluşabileceği gibi, psikolojik olarak gerilen sinirlerin sıkışması nedeniyle de olabilmektedir.

Eğer ağrıyan kısım boyuna yakın yerde ve şüphe edilen bölgede ise; MR çekilmesi zorunludur. MR çekiminden sonra kayan disk olup olmadığı tespit edilir ve rahatsızlığın derecesi belirlenerek, tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanabilir.