Boyun Düzleşmesi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Boyun Düzleşmesi Belirtileri ve Tedavisi

Uzun süren sabitlik ve hareketsiz duruşlar zamanla boyun açısının bozulmasına yol açar. Boyun düzleşmesinin en belirgin nedenleri arasında boyun açısının hareketsiz kalması bulunmaktadır. Çünkü normalde boynun doğal açısında eğim vardır ve bu eğim boynun rahat bir şekilde hareket edilmesini sağlar. Ancak bu eğim boyunda düzleşme oluşmasıyla bozulmaktadır. Boyunda düzleşme başladığında boynun olması gereken açısı bozulduğu için boyunda geçmeyen ağrılar başlamaktadır. Çoğu kişi bu ağrılar nedeniyle doktora gittiğinde boyun düzleşmesi olduğunu öğrenir. Söz konusu ağrılar zaman içinde yalnızca boyunla sınırlı kalmayıp sırta ve omza yayılmaktadır. Genel olarak kişinin sırta inen ağrıları varsa bunun nedenin boyun düzleşmesi olması muhtemeldir. İnsanın omurgasının sağlıklı bir yapısı vardır.

Boyun düzleşmesi bu sağlıklı yapının boyunda bozulması anlamına gelmektedir. Eğimin ve hareketli yapının bozulması uzun vadede kişinin yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Boyunda düzleşmenin ilerlemesinin engellenmesi ya da ağrıların azaltılması için boyunluk kullanılması doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Bunların yanı sıra düzleşmenin türüne ve ilerleyişine bağlı olarak gerekli olduğu durumlarda fizik tedavi ve ağrı kesicilerden de destek alınabilmektedir. Bu içeriğimizde boyun düzleşmesi nedir, neden olur ve nasıl geçer? Boyun düzleşmesi belirtileri ve tedavisi konularından ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte boyun düzleşmesi hakkında merak edilenler…

Boyun Düzleşmesi Nedir?

Boyun düzleşmesi nedir sorusunun yanıtı çok sayıda kişi tarafından merak edilmektedir. Boyunda normalde olması gereken ve boynun rahat hareket etmesini sağlayan kıvrımlı bölgenin kıvrımının kaybedilmesi sonucunda düzleşmesine boyun düzleşmesi denmektedir. Normalde kişileri boyunları omurga şekline bağlı olarak kıvrımı olan bir yapıya sahiptir.

Boyun Düzleşmesi Neden Olur?

Boyun düzleşmesi neden olur sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Özellikle duruşun bozulması, stresin artması, yastık seçiminin yanlış olması, kalsiyum ve demir eksikliğinde boynun olması gereken açısı bozularak düzleşebilmektedir. Boyunda düzleşme kendisini boyun ve çevresindeki ağrılarla göstermektedir.

Boyun Düzleşmesi Nasıl Geçer?

Boyun düzleşmesinden mustarip olan kişiler boyun düzleşmesi nasıl geçer diye merak ederler. Fizik tedaviler ve ağrı kesicilerle ağrılar giderilerek boyun düzleşmesinin ilerlemesi önlenebilmektedir. Ancak boyun düzleşmesi için kesin tedavi ameliyattır. Ameliyat ile boynun açısındaki şekil bozukluğu düzeltilebilmektedir.

Boyun Düzleşmesi Belirtileri

Boyun düzleşmesi belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Boyunda ağrı,

Boynun hareketlerinin kısıtlanması,

Boyundaki kasların güçsüzlüğüne bağlı olarak başta ağrı,

Sırtta ağrı,

Ensede ağrı,

Omuzda ağır bir yük taşıyormuş hissine kapılmak,

Boyundaki sinirlere basıldığında kollara vuran ağrıyla ellerde uyuşmalardır.

Boyun Düzleşmesi Geçer Mi?

Boyun düzleşmesi geçer mi diye çok sayıda kişi tarafından merak edilmektedir. Burada temel amacın boynun eksi kıvrımlı yapısına geri döndürülmesidir. Gelişen teknoloji sayesinde ameliyatsız çok fazla yöntemle boyun eski yapısına geri döndürülebilmektedir.

Boyun Düzleşmesi Tedavisi

Boyun düzleşmesi tedavisi düzleşmenin durumuna bağlı olarak belirlenmektedir. Ciddi ve ilerlemiş olan boyun düzleşmelerinde ameliyat olunması gerekebilmektedir. Ancak ameliyat dışında pek çok tedavi yöntemiyle de boyun açısı eski haline geri döndürülebilmektedir.

Boyun Düzleşmesi Hareketleri

Boyun düzleşmesi hareketleri sayesinde boynun olması gereken kıvrımlı yapısının geri kazandırılması beklenmektedir. Günlük olarak boyun açısını düzelmek için yapılan hareketler sayesinde pek çok kişi eski sağlığına kavuşmaktadır. Önemli olan hareketlerin düzenli olarak yapılmasıdır.