Astım Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Astım Belirtileri ve Tedavisi

Bu içeriğimizde sizlere astım nedir, neden olur ve nasıl geçer? Astım belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte astım ile ilgili merak edilenler…

Astım Nedir?

Astım nedir diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. En basit haliyle astım kişinin hava yollarında ortaya çıkan duyarlılık artışıdır. Nefes darlığı ve öksürükle kendisini gösteren astım kronikleşen bir akciğer hastalığıdır. Bütün yaşlarda astım ortaya çıkabilmekle beraber çoğunlukla bebeklik ve çocukluk döneminde başlamaktadır. Nefes alma probleminin oluştuğu ataklar ile başlayan astım zamanla kronikleştir. Nefes alıp vermenin güçleşmesinin yanında öksürükte astım da sıkça görülmektedir.

Astım Neden Olur?

Astım neden olur sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Çoğunlukla hastalığın genetik olduğu düşünülmekle beraber kötü hava koşulları çevresel faktörlerde astıma neden olabilmektedir.

Astım Hastalığı Nasıl Geçer?

Pek çok kişi astım hastalığı nasıl geçer diye merak eder. Ancak hastalığın kesinleşmiş bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu hastalıkta önemli olan doktorun verdiği ilaçların vakti geçirilmeden kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra yaşam koşullarının iyileştirilmesi de astımın kontrol altına tutulmasına fayda sağlayacaktır.

Astım Belirtileri

Astımın neden ortaya çıktığı kesin şekilde bilinmez. Ancak çoğunlukla uzmanlar hastalığın kalıtımsal olduğunu düşünürler. Astım hastalarının akciğerleri kirli hava, duman, polen ve kimyasallara karşı oldukça hassas olup bunlara maruz kaldıkların ataklar geçirebilmektedirler. Uzmanlara göre astımın ortaya çıkışı üç aşamadır. İlkinde iltihap hava yollarında iç yüzeye yerleşmekte olup buradaki sirkülasyonun azalmasına neden olmaktadır. İkincisinde hava yolu iç yüzeyinde bulunan kasların kasılmasının ardından hava akışı iyice azalmaktadır. Üçüncü aşamadaysa hali hazırda daralan kanallarda üretilen mukus iltihaba cevap vermektedir.

Genel olarak astımın bir alerji tepkisi olduğu düşünülmektedir. Bazı kişilerde akciğerlere zarar veren bir madde aracılığıyla tetiklenebilmektedir. Bazı kişiler alerjenlere daha duyarlı olduğunda astımın o kişilerde yerleşik hale gelmesi daha kolaydır. Bu yüzden astım bebek ve çocuklarda daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Astım belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Geceleri uykudan uyandırabilecek seviyede nefessiz bırakan öksürük nöbetleri,

Solunumda hırıltı,

Nefesin daralması,

Göğsün sıkışması ve tıkanması,

Soluk alıp verme esnasında ıslık sesine benzer bir sesin çıkması.

Astım Hastalığı Tedavisi

Astım hastalığı tedavisi olan bir rahatsızlık değildir. Ancak hastalık uzman hekim tarafından teşhis edildikten sonra kişinin yaşamını daha kaliteli bir şekilde geçirmesini sağlayan ilaçlar verilir. Kişinin bu ilaçları düzenli şekilde kullanması gerekmektedir.

Astım Kalıcı Bir Hastalık Mı?

Astım kalıcı bir hastalık mı sorusunun yanıtı kısmen evettir. Kişide kronik hale gelen astım nöbetler ve ataklar şeklinde dönemsel olarak tekrar etse de ölümcül değildir.

Astıma Ne İyi Gelir?

Astıma ne iyi gelir diye merak edenlere ilk olarak nefes açıcı bitki çaylarının iyi geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin yatmadan içilen adaçayı ya da ıhlamur astım krizinde ortaya çıkan öksürükleri keser. Bunun yanı sıra genzin ve bronşların açılmasına destek veren nefes açıcı spreyler de doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Bebeklerde Astım Belirtileri

Bebeklerde astım belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Nefesin daralması ve nefes almanın zorlaşması,

Göğüste sıkışıklık hissi ya da ağrılar,

Nefes alıp vermenin hızlanması,

Oyun oynarken dikkati çekecek seviyede enerji düşüklüğü,

Soluk alıp verme esnasında hırıltılı ya da ıslığa benzer bir ses çıkması,

Soluk alıp verirken kaburgaların içerisinde çekilmeler olması,

Öksürük ve nefesin zorlaşması

Gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybedilmeden uzman bir doktorla görüşmek gerekmektedir.