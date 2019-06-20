Türkiye'deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı Antalya Belek sahilinde, tüfekle vurulmuş, 30-40 yaşlarındaki caretta carettanın ardından bu kez de bıçakla telef edilmiş caretta caretta bulundu. Aynı sahilde dün de tüfekle vurulmuş, 30- 40 yaşlarında olduğu belirtilen caretta caretta ölüsü bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre, bölgede mayıs ile eylül ayları arasında, 30 kilometrelik kumsalda yetişkin caretta carettaların yumurta bıraktığı yuvalar ve yavruların denizle buluşması için koruma çalışmaları yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüleri, yine üzücü haber aldı. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, kendilerine yeniden caretta caretta ölüsü ihbarı geldiğini belirterek, "Boğazkent sahilinde halk plajına yakın bölgede bulunmuş.

'2-3 BIÇAK DARBESİ VARDI'

Hayvan yumuşak dokularından bıçaklanmış. 2- 3 bıçak darbesi vardı. Ben de anlayamadım. İnsanlar intikam mı alıyor, niye yapıyorlar? Böyle vakalar çok nadir görülüyor. Silahla vurmak, bıçakla öldürmek, insanların katliam ruhuyla yaptıklarını gösteriyor. Hani ağlara takılır; oltaya, paraketeye takılır, plastik yutar, ölür ama bunlar bilinçli. Biri silahla vurulmuş diğeri bıçaklanmış" dedi.

'O HAYVANLARIN GÜNAHI NE?'

Bıçakla öldürülen yetişkin caretta carettanın yaşının 40'ın üzerinde, kabuk uzunluğunun da 75 santimetre olduğunu belirten Canpolat, "Ölme şekilleri çok ilginç. İnsanlar neyin intikamını kimden alıyor? O hayvanların günahı ne? Biri yuvalama alanlarını talan ediyor, biri canice öldürüyor. Nedir bu hayvanların çektiği çile? Kendimi ve bu işle uğraşan gönüllüleri de sorgulamaya başladım, 'Acaba koruyalım derken zarar mı veriyoruz biz bu hayvanlara?' diye. Bıçaklama olayının denizde olduğunu düşünüyoruz; çünkü sahilde olsa kan izleri olurdu" diye konuştu.

MEZARLIKTA BETONA DİZİLİ 23 KAPLUMBAĞA ÖLÜSÜ

Isparta'da ise, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Kentte Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte "Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim" paylaşımında bulundu.

'ÖLÜM SEBEPLERİ İNCELENECEK'

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem da kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi. Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını söyledi.