Boya fırınında patlama! Ağır yaralılar var
Mersin Erdemli'de bulunan sanayi sitesinde feci bir patlama meydana geldi. İlçede bir boya fırınında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Olayda 3 kişi ağır yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren A.Y'ye ait boya fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Patlama nedeniyle yangının da çıkması üzerine, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle ağır yaralanan fırın sahibi A.Y. ile iş yeri yanındaki M.C. ve M.Ö, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.
Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yerinin duvarı yıkıldı.