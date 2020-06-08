Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool'dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran'da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.

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