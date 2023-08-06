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İstanbul'da olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Şile Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkek, yanındaki kadını acımazsızca darp etmeye başladı.

KADININ ÇIĞLIKLARI DUYUP POLİSİ ARADI

DHA'da yer alan habere göre sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu. Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Ş.Ö. iki gün sonra gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

"ŞAKALAŞIYORDUK" DEDİ SERBEST KALDI

Ancak darp edilen kadının, 'şakalaşıyorduk' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ş.Ö. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.