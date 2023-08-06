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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Şile'de botta dayak yiyen kadından "Pes" dedirten ifade! - Son dakika haberleri

        Botta dayak yiyen kadından "Pes" dedirten ifade!

        İstanbul Şile'de botta tartıştığı kadını darp eden bir kişi sahildekiler tarafından görüntülendi. O anlar tüyler ürpertti. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Ancak darp edilen kadının, 'şakalaşıyorduk' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ş.Ö. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 08:45
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        Botta dayak yiyen kadından "Pes" dedirten ifade!
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        İstanbul'da olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Şile Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkek, yanındaki kadını acımazsızca darp etmeye başladı.

        KADININ ÇIĞLIKLARI DUYUP POLİSİ ARADI

        DHA'da yer alan habere göre sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu. Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli Ş.Ö. iki gün sonra gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

        "ŞAKALAŞIYORDUK" DEDİ SERBEST KALDI

        Ancak darp edilen kadının, 'şakalaşıyorduk' diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Ş.Ö. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti! Haberi Görüntüle
        #istanbul
        #Son dakika haberler
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