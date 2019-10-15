15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekonomide yaşanan sorunlar, doğalgaz ticaretini ve tüketimini de etkiledi. Doğalgaz tüketimi, hem sanayide hem de elektrik üretim sektöründe geriledi. Doğalgazdan elektrik üretimi, 2019 yılında önceki yıllarla karşılaştırılamayacak ölçüde azaldı. Bazı doğalgaz santralleri şalter indirdi; bazıları da üretimi kıstı. Elektrik talebinin düşmesi, suya dayalı elektrik üretiminin artması doğalgazın payının azalmasında etkili oldu.
FİNANSMAN DARBOĞAZI
Bu gelişmeye bağlı olarak 2018 yılı ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışla finansal yönden zor bir döneme giren bazı doğalgaz santrallerinin durumu daha da ağırlaştı. Bu şirketler, BOTAŞ’a doğalgaz borçlarını ödemekte zorlanmaya başladı.
UYARI ÜZERİNE UYARI
BOTAŞ, bir süredir borçlu elektrik üreten santrallere ve sanayi tesislerine sözlü ve yazılı uyarıda bulunuyordu. Şirket, uyarılara karşın gereken adımı atmayan bazı müşterilerinin gaz akışını kesiyordu. Ödeme yapıldıktan sonra vana yeniden açılıyordu. Ancak, vana sonuna kadar açık kalmıyordu. Son ödeme yapılan tutar, vananın açık kalacağı süreyi ve gaz akış miktarını da belirliyordu.
KRİTİK HAMLE GELDİ
BOTAŞ, borçlu şirketlerle ilgili son derece kritik bir hamle daha yaptı. BOTAŞ, her türlü kolaylaştırıcı adıma karşın borcunu ödemekte aylardır zorlanan şirketlerin teminatlarını irat kaydetmeye başladı. Bunların başında doğalgazla çalışan bazı elektrik şirketleri geliyor.
HABERTÜRK, BOTAŞ’ın bu adımı sonrasında borçlu olduğu bilinen şirketlerle görüştü. Bir şirket yetkilisi, “BOTAŞ’ın bu yönde (banka teminatlarının irat kaydedilmesi) bir adımı söz konusu. Elektrik tüketiminin düşmesi, suya dayalı elektrik üretimindeki artışın etkisiyle gaz santrallerinin bir bölümü çalışmıyor. Bazıları da üretimi kıstı. Dolayısıyla sektörde finansman ve nakit akışı sorunu var” dedi.
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