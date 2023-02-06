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BOTAŞ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatayda doğal gaz boru hattı onarımı çalışmalarını sürdürüyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle doğal gaz boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da çalışmaların sürdüğünü bildirdi

Giriş: 06.02.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
BOTAŞ, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatayda doğal gaz boru hattı onarımı çalışmalarını sürdürüyor
AA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Kahramanmaraş - Gaziantep doğal gaz iletim hattında hasar oluştuğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri ve Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı ve Kırıkhan ilçelerine doğal gaz verilememektedir. Ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ilgili bölgelerdeki boru hattı hasarlarının ivedilikle onarımı için kaynak ekip ve ekipmanları, çelik boru vb. unsurların hasar noktalarına sevkiyatı
gerçekleştirilmektedir. Sahaya intikal işlemleri akabinde, en kısa zamanda güvenlik şartları sağlanması
sonrasında şehirlerimize gaz akışının yeniden başlatılması planlanmaktadır."

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