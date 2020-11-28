BOTAŞ'a "Sürdürülebilir Liderlik" Ödülü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri, ABD merkezli Business Intelligence Group tarafından, 2016 yılından bu yana her yıl veriliyor.
"Türkiye’nin Havasını Değiştiriyoruz" ilkesiyle proje ve faaliyetlerini sürdürürken, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği çalışmalarıyla, enerji sektöründe dünyada sayılı kuruluşlar arasında yer alan BOTAŞ, Business Intelligence Group tarafından düzenlenen BIG-Sürdürülebilirlik Ödülleri'nin 2020 yılı listesinde "Sürdürülebilir Liderlik" kategorisinde ödüle layık görüldü.
BOTAŞ’ta 2018'da başlanan enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, farkındalık oluşturmak için kurum personeline çok sayıda eğitim verildi, ayrıca "Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenlendi.
Ayrıca, kuruluş genelindeki eski soğutma/ısıtma/havalandırma sistemleri ve eski aydınlatmalar, enerji verimliliği sınıfı yüksek olanlarla değiştirildi. Pompa istasyonlarında bulunan elektrik motorları, enerji verimliliği yüksek motorlarla değiştirilirken, atıl durumda bulunan pompaların bakım ve onarımı yapıldı. Doğal gaz iletiminde kullanılan kompresörlerde gerçekleştirilen optimizasyon çalışmalarıyla kompresörlerin enerji tüketimlerinde yaklaşık yüzde 34 oranında tasarruf sağlandı.
Binalarda mantolama uygulaması yapıldı, kapı ve pencereler ısı yalıtımlılarla değiştirildi. Genel Müdürlük binası çatısına ve petrol boru hattı vana istasyonlarına güneş panelleri yerleştirildi.
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisine 1 megavat (MW) kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. Buna ek olarak, 7,4 megavat kapasiteli GES ve 5 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali kurulma çalışmalarına başlandı.
- Enerji tasarrufu sağlandı
Açıklamaya göre, BOTAŞ'taki enerji verimliliği çalışmalarında doğal gaz, elektrik ve fuel oil gibi enerji kaynaklarının tüketiminden oluşan toplam enerji tüketim miktarının yıllar itibarıyla değişimi incelendi.
Şirkette, 2017 yılında yaklaşık 373 bin Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olan toplam tüketiminin, 2019 yılı sonunda yaklaşık yüzde 28,1 azalarak, 105 bin TEP enerji tasarrufu sağlandı. Bu sayede 562,7 bin ton karbon emisyonu engellendi.
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