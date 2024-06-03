Motosiklette bulunan çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı!
Mersin'de tam bir vahşet yaşandı. Kentte polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikletin sürücüsünü durdurdu. Motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını gören ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği adrese giden ekipler Şule Özlem Ural adlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.
AA'da yer alan habere göre devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurdu.
PARÇALANMIŞ ÇELİK KASA DİKKAT ÇEKTİ
Motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını gören ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y, ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden alındığını söyledi.
BOĞULDUĞU BELİRLENDİ
Adrese giden polis, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibinden destek istedi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şule Özlem Ural'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu belirlenen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraflar: DHA