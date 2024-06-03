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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!

        Galatasaray'dan geçen sezon kiralık olarak Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo'nun geleceği hakkında flaş bir iddia geldi. İtalyan yıldıza İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:08
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        • 1

          Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, sezonun bitmesiyle sarı-kırmızılılara geri döndü.

        • 2

          Adı sık sık transfer iddialarıyla gündeme gelen İtalyan yıldıza bu sefer İspanya La Liga'dan talip çıktı.

        • 3

          İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Villarreal, Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

        • 4

          Zaniolo'nun önceliğinin İtalya olduğu hatırlatılırken, 24 yaşındaki futbolcunun İspanya'yı da seçenek olarak görebileceği bilgisine ulaşıldı.

        • 5

          Galatasaray'ın Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro ödediği vurgulanan haberde İspanyol ekibinin bu miktarlarda bir bonservis ödemek istemediği aktarıldı.

        • 6

          Villarreal'in bu transferde ısrarcı olduğu ve elini çabuk tutmak istediği detayına yer verildi.

        • 7

          Aston Villa'da kiralık olarak 2023-2024 sezonunu geçiren ve 40 maçta süre bulan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

        • 8

          Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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