REKLAM advertisement1

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi Haberi Görüntüle

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi iş insanı Özer Uçuran Çiller, cumartesi günü evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 86 yaşında yaşamını yitirdi. Özer Uçuran Çiller, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.

Düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Özer Uçuran Çiller'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi. REKLAM

Öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Çiller’in cenazesinin Kilyos Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde şunları söyledi: "Özer kardeşimizin, geçmişinden bu yana ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde refikaları eşleri Tansu Hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi.

Son dönemki rahatsızlığıyla uzun bir süre rahatsızlığı oldu, çileyi çekti. Rabbim taksiratını affeder. Son dönemlerde kendisiyle tanışma imkanı buldum. Rabbim mekanını ali eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum."