Almanya'nın güneyinde sel felaketi: Audi vardiyaları durdurdu

Emtia ve petrol için önemli bir nakliye rotası olan Almanya'nın güneyindeki Ren nehrinin bazı bölümleri, şiddetli yağışların su seviyesini yükseltmesinin ardından kargo taşımacılığına kapatıldı.

Yüksek su seviyesi, gemilere köprülerin altından geçmek için yeterli alan bırakmıyor ve gemilerin komşu ülkelere gitmesini engelliyor.