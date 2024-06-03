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        Haberler Dünya Almanya'nın güneyinde sel felaketi: Audi vardiyaları durdurdu | Dış Haberler

        Almanya'nın güneyinde sel felaketi: Audi vardiyaları durdurdu

        Almanya'nın güneyi sel felaketiyle mücadele ediyor. Ingolstadt kenti şiddetli yağışların etkisi altına girerken, Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, bazı vardiyalarını durdurdu. Sel nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti. İtalya'nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinde de kurtarma ekipleri 2 cansız beden buldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:51
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        • 1

          Almanya, sel felaketiyle mücadele ediyor.

          Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, Ingolstadt'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle bazı üretim vardiyalarını durdurdu.

          Alman üretici, çalışanlarına gönderdiği uyarı mesajında, Ingolstadt'ta A3 ve Q2 araç modellerinin üretiminin yapıldığı bazı vardiyaların iptal edildiğini duyurdu.

        • 2

          Audi'nin Ingolstadt'taki fabrikası şu anda selden doğrudan etkilenmezken ülkenin güneyindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde durum giderek kötüleşiyor.

          Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, sel nedeniyle Rems-Murr ve Ostalb bölgelerinde durum kritik aşamaya geçti.

        • 3

          Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

          Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi.

        • 4

          Nehir seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu sabah Abtsgmünd'de (Ostalb bölgesi) nehre yakın yerleşim alanları boşaltıldı.

        • 5

          Bölge sakinleri acil durum sığınaklarına yerleştirilirken, önlem olarak bugün okulların kapatılmasına karar verildi.

          Günlerdir aralıksız yağan yağmurun ardından Baden-Württemberg eyaleti ve Bavyera'nın birçok bölgesinde nehir ve dereler taştı, çok sayıda insan evini terk etmek zorunda kaldı.

        • 6

          Emtia ve petrol için önemli bir nakliye rotası olan Almanya'nın güneyindeki Ren nehrinin bazı bölümleri, şiddetli yağışların su seviyesini yükseltmesinin ardından kargo taşımacılığına kapatıldı.

          Yüksek su seviyesi, gemilere köprülerin altından geçmek için yeterli alan bırakmıyor ve gemilerin komşu ülkelere gitmesini engelliyor.

        • 7

          Meteorolojiden yapılan açıklamada, aralıksız yağışın cuma gününden bu yana devam ettiği, normalde bir ayda görülen yağışın bir günde düştüğü bildirildi.

          Baden-Württemberg eyaletindeki Kisslegg beldesinde cuma günü 24 saatte metrekareye ortalama 130 kilogram, Bavyera'daki Bad Wörishofen beldesinde de ortalama 129 kilogram yağış düştü.

          Yağışın yarına kadar sürmesi beklenirken halka dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

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