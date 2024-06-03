Ünlüler, Filenin Sultanları'na tebrik yağdırdı
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 yenerek dünyanın 1 numarası unvanını koruyan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na, ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında ev sahibi ABD'yi geriden gelerek 3 - 2 yendi. Daniele Santarelli'nin yönetimindeki Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 6'ncı galibiyetini alırken ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı.
ABD'yi yenen Filenin Sultanları, 8'inci maçını geride bırakırken dünyanın 1 numarası ünvanını korumayı başardı. Millilerimize ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı
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FİLİZ AKIN
Atam izindeyiz
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DOĞA RUTKAY
Bizim kızlar yine şov yaptı da... Günü 'biz her şeyi başarırız' motivasyonuyla açtım
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ŞAHAN GÖKBAKAR
Haydi kızlar haydi. İlk seti kaybettik ama bu maç döner. Haydi.
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GÜLSE BİRSEL
Müthişsiniz kızlar
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CEYDA DÜVENCİ
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MERT FIRAT
Tarih yazanlar.
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HAZAL KAYA
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AYŞEGÜL ALDİNÇ
Yine zafer, yine gurur. Güney Kore'yi 3-0 yenerek bizi alıştırdıkları mutlulukla sarmaladılar. Filenin Sultanları yine yeniden teşekkür ederiz. Muhteşemsini.
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BURCU BİRİCİK
Taa ABD'ye iki büklüm gönderdik onları ama her şeye rağmen galibiyeti yine aldık
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ÇAĞLA ŞİKEL
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BAŞAK DİZER
Ebrar Karakurt, sen bu ülkenin en değerlilerindensin
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MİNE TUGAY
Helal size.
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ŞAFAK SEZER
Tebrikler gönüllerin sultanları.
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BERGÜZAR KOREL
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