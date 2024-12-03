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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Boşta olan teknik direktörler - Futbol Haberleri

        Boşta olan teknik direktörler

        Geçmişte önemli başarılara imza atan ve büyük kulüplerde görev yapan birçok teknik direktör, bu sezon kulüpsüz kaldı. İşte boştaki teknik direktörler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:02
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        • 1

          Fabio Cannavaro - Puan ortalaması: 1.88

        • 2

          Alberto Gilardino - Puan ortalaması: 1.61

        • 3

          Pacheta - Puan ortalaması: 1.55

        • 4

          URS Fischer - Puan ortalaması: 1.70

        • 5

          Albert Celades - Puan ortalaması: 1.85

        • 6

          Lucien Favre - Puan ortalaması: 1.67

        • 7

          Fatih Tekke - Puan ortalaması: 1.53

        • 8

          Sergen Yalçın - Puan ortalaması: 1.52

        • 9

          Aykut Kocaman - Puan ortalaması: 1.55

        • 10

          Fatih Terim - Puan ortalaması: 1.87

        • 11

          Abdullah Avcı - Puan ortalaması: 1. 71

        • 12

          Luis Castro - Puan ortalaması: 1.67

        • 13

          İsmail Kartal - Puan ortalaması: 1.77

        • 14

          Fred Rutten - Puan ortalaması: 1.80

        • 15

          Tite - Puan ortalaması: 1.85

        • 16

          Igor Tudor - Puan ortalaması: 1.61

        • 17

          Maurizio Sarri - Puan ortalaması: 1.73

        • 18

          Nıko Kovac - Puan ortalaması: 1.74

        • 19

          Steve Cooper - Puan ortalaması: 1.65

        • 20

          Sergio Conceiçao - Puan ortalaması: 2.02

        • 21

          Roger Schmidt - Puan ortalaması: 1.93

        • 22

          David Moyes - Puan ortalaması: 1.53

        • 23

          Edin Terzic - Puan ortalaması: 1.95

        • 24

          Massimilano Allegri - Puan ortalaması: 1.85

        • 25

          Rudi Garcia - Puan ortalaması: 1.73

        • 26

          Xavi Hernandez - Puan ortalaması: 2.12

        • 27

          Erik Ten Hag - Puan ortalaması: 2.04

        • 28

          Graham Potter - Puan ortalaması: 1.53

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