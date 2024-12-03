Boşta olan teknik direktörler
Geçmişte önemli başarılara imza atan ve büyük kulüplerde görev yapan birçok teknik direktör, bu sezon kulüpsüz kaldı. İşte boştaki teknik direktörler...
- 1
Fabio Cannavaro - Puan ortalaması: 1.88
- 2
Alberto Gilardino - Puan ortalaması: 1.61
- 3
Pacheta - Puan ortalaması: 1.55
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- 4
URS Fischer - Puan ortalaması: 1.70
- 5
Albert Celades - Puan ortalaması: 1.85
- 6
Lucien Favre - Puan ortalaması: 1.67
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- 7
Fatih Tekke - Puan ortalaması: 1.53
- 8
Sergen Yalçın - Puan ortalaması: 1.52
- 9
Aykut Kocaman - Puan ortalaması: 1.55
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- 10
Fatih Terim - Puan ortalaması: 1.87
- 11
Abdullah Avcı - Puan ortalaması: 1. 71
- 12
Luis Castro - Puan ortalaması: 1.67
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- 13
İsmail Kartal - Puan ortalaması: 1.77
- 14
Fred Rutten - Puan ortalaması: 1.80
- 15
Tite - Puan ortalaması: 1.85
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- 16
Igor Tudor - Puan ortalaması: 1.61
- 17
Maurizio Sarri - Puan ortalaması: 1.73
- 18
Nıko Kovac - Puan ortalaması: 1.74
-
- 19
Steve Cooper - Puan ortalaması: 1.65
- 20
Sergio Conceiçao - Puan ortalaması: 2.02
- 21
Roger Schmidt - Puan ortalaması: 1.93
-
- 22
David Moyes - Puan ortalaması: 1.53
- 23
Edin Terzic - Puan ortalaması: 1.95
- 24
Massimilano Allegri - Puan ortalaması: 1.85
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- 25
Rudi Garcia - Puan ortalaması: 1.73
- 26
Xavi Hernandez - Puan ortalaması: 2.12
- 27
Erik Ten Hag - Puan ortalaması: 2.04
-
- 28
Graham Potter - Puan ortalaması: 1.53