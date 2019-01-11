BUBA Ventures’ın İstanbul Portföy ile birlikte kurduğu Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, telekom, finans ve yapay zeka alanlarında yenilikçi, sonuç odaklı ürün ve hizmetler geliştiren Metamorfoz girişimine yatırım yaptı. Yatırımın miktarı ve girişimin değerlemesi hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.

2013 yılında kurulan Metamorfoz, telekom ve finans alanında ürettiği patentli teknolojilerle kurumların ve bireyler uçtan uca çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Girişimin aldığı yatırımı globale açılmak için kullanacağı bildirildi.

'TEKELLEŞMEYİ ENGELLEYECEK'

Yatırımı değerlendiren BUBA Ventures yöneticilerinden Neda Soydan, "Veri, ağ ve içeriğin ortak kümesinde duran teknolojideki yakınsamayı önemsiyoruz. Teknoloji sahiplerinin pazarda tekel olup, pazarın gelişmesinin önüne engel çıkmaları tehdidini Metamorfoz gibi girişimler bertaraf edebilir. Dijital değişimin bir devrim değil evrim şeklinde gerçekleşebilmesi için ortak akıllara ve ekiplere ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Farklı disiplinlerin ve akılların birbirlerine girişimler sayesinde yakınlaşacağına inandıklarını kaydeden Soydan, "Bu yüzden girişimcileri girişimci olarak ve girişimci kalarak anlama ve destek vermeyi hedefliyoruz" dedi.