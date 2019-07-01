Tedavi altına alındılar

01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Batman’da 3 yıl önce evlenerek İstanbul’a yerleşen 1 çocuk annesi 28 yaşındaki Kübra Ayral, eşinden sık sık şiddet gördüğünü söyledi.
Bulut Kutlu'nun haberine göre, 7 ay önce eşi tarafından kapı dışarı edilen genç kadın, 2 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak Batman’ın Tilmerç Mahallesinde bulunan afet konutlarındaki baba evine döndü. Kübra Ayral 3 ay önce boşanma davası açtı. Bunu duyan eşi Mehmet Ayral, Batman’a gelerek eşinin bulunduğu eve gitti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Mehmet Ayral, eşini, kayınvalidesi ve baldızını darp ederek olay yerinden uzaklaştı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kadın tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kadınlar, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sık sık eşinden şiddet gördüğünü belirten ve bu yüzden boşanma davası açtığını ifade eden Kübra Ayral: “Eşim boşanma ve nafaka davası açtığımı duyunca bu kez barışmak istedi. Eve gelerek konuşmak istedi, tartışma çıktı. Beni, annemi ve kız kardeşimi darp etti. Karakola giderek şikayetçi olduk” dedi. Eşini darp eden Mehmet Ayral daha önce mahkemece 6 ay evden uzaklaştırma kararının verildiği öğrenildi.
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