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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis 24 yıl ceza aldı, ölen kadının yakınları tepki gösterdi - Öne çıkan haberler | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis 24 yıl ceza aldı, ölen kadının yakınları tepki gösterdi

        Kadına yönelik şiddet acımasız yüzünü Çorum'da göstermişti. Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı tabancayla öldüren polis memuru Mürsel Ataklı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maktul Gülten Ataklı'nın yakınları mahkeme kararına tepki göstererek, "10 aydır süren adalet arayışımız, karara bağlandı. Hakimin Mürsel Ataklı'ya verdiği bu cezayı kabul etmiyoruz. Biz ibretlik bir ceza beklerken, hakim gerekçesiz bir indirim uyguladı. Hiç bir pişmanlık ya da iyi hal göstermemiş katile indirim uygulandı. Verilen bu kararı asla kabul edemeyiz, yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Kız kardeşimiz için öldürülen tüm kadınlar için sonuna kadar adalet arayışımız sürecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 23:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:29
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        Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı tabancayla öldüren polis memuru Mürsel Ataklı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren kadının kardeşleri adalet arayışını sürdüreceklerini söyledi.

        Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü mevkisinde geçen yıl 1 Ağustos’ta yol kenarındaki çalılık alanda bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden silahla vurulan Gülten Ataklı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        'CİNAYETİ POLİS OLAN EŞİNİN İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI'

        FOTO: Mürsel Ataklı
        FOTO: Mürsel Ataklı

        Jandarma ekiplerinin araştırması sonucunda, cinayeti boşanma aşamasında olduğu polis eşi Mürsel Ataklı’nın işlediği tespit edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Ataklı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mürsel Ataklı için karar çıktı. Önceki gün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları ve Gülten Ataklı'nın yakınları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. 11 yaşındaki oğlunun velayeti ise kocasının ailesine verildi. Mahkemenin verdiği karara tepki Gülten Ataklı’nın kardeşleri bu kararı asla kabul etmediklerini söyleyerek tepkilerini dile getirdi.

        ‘NE OLDUYSA SON DAKİKADA OLDU’

        Öldürülen Gülten Ataklı’nın kız kardeşi Sultan Kızılkoca, “Kararda bugüne kadar hep ağırlaştırılmış müebbet hapis beklerken, ne olduysa son dakika oldu. Anlayamadığımız bir şekilde katile çok büyük bir indirim uygulandı. Ben bu indirimi polis olduğu için uygulandığını düşünmekteyim. Biz bunlara hep sessiz kaldık, nedeni ise kardeşim zaten masumdu. Zaten mahkeme bunu da kabul etmişti. Öldürülen kardeşime çok iftira attılar. Verilen kararda olay yerinde olayı kim başlattığını bilmediğimiz için indirim uygulandığı söylendi. Böyle bir kararı asla kabul etmiyoruz, o zaman herkes karısını öldürsün ve 10 yıl yatsın çıksın. Ben de, ailemde bu kararı asla kabul etmiyoruz” dedi.

        'SONUNA KADAR ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRECEK'

        FOTO: Gülten Ataklı
        FOTO: Gülten Ataklı

        Ablası Canan Kızılkoca ise, “10 aydır süren adalet arayışımız, karara bağlandı. Hakimin Mürsel Ataklı’ya verdiği bu cezayı kabul etmiyoruz. Biz ibretlik bir ceza beklerken, hakim gerekçesiz bir indirim uyguladı. Hiç bir pişmanlık ya da iyi hal göstermemiş katile indirim uygulandı. Verilen bu kararı asla kabul edemeyiz, yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Kız kardeşimiz için öldürülen tüm kadınlar için sonuna kadar adalet arayışımız sürecek” ifadelerini kullandı.

        'CANIMIZ YANIYOR ADALET ARIYORUZ'

        FOTO: Gülten Ataklı
        FOTO: Gülten Ataklı

        Gülten Ataklı'nın kardeşi Hasan Hüseyin Kızılkoca da zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu yaşadıklarımız kolay bir süreç değil. Ailecek çok zor bir süreç yaşıyoruz. Verilen karar bizi çok üzdü. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı, hafif bir ceza verilmemelidir. Bu konuda Türkiye’de canı yanmış kadın ailesi var. Artık yasalarda bu tür olaylarda tatmin edici kararların verilmesini bekliyoruz. Bunun içinde biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, son 10 yılda öldürülen kadınların dramatik hikayelerini tüm Türkiye biliyor. Bunun için bir adım atılmalıdır. Kardeşimi öldüren cani boşanma sürecinde ve uzaklaştırma kararı varken, bu cinayeti işledi” diye konuştu.

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        #Gülten Ataklı
        #Mürsel Ataklı
        #çorum
        #Son dakika haberler
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