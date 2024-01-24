KAPIYA DUVAR ÖRDÜ

Koray Avuç, "Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim. Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim" dedi. Avuç, bir daha benzer durumla karşılaşmamak için evdeki eşyaları aldıktan sonra kapıya duvar ördü.