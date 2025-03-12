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        Haberler Gündem Güncel Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu | Son dakika haberleri

        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu

        Kayseri'de, 33 yaşındaki Ahmet Ş. boş arazide ölü, 3 arkadaşı ise baygın halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:06
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        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
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        Kayseri Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti.

        Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile E.B, R.Ç. ve A.B. kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Ş.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis, E.B, R.Ç. ve A.B.’yi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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