Borussia Dortmund-PSV Eindhoven: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı PSV Eindhoven'ı evindeki rövanşta 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Alman ekibine turu getiren golleri Jaden Sancho ve Marco Reus kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Alman ekibi Dortmund, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Hollanda ekibi karşısında sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.
Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.