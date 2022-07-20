Borusan Sanat yeni sezona hazır

Borusan Sanat, 2022/23 sezonunda dopdolu bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Yıldız solist ve şefler ile klasik müzik dünyasının zengin repertuvarından dünya ve caz müziğine kadar uzanan tüm renkleri müzikseverlerle buluşturacak olan Borusan Sanat'ta sezonun açılış konseri 13 Ekim'de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan...
Renkli ve zengin programıyla her yıl binlerce sanatseveri ağırlayan Borusan Sanat, 2022/23 sezonunda dünyanın en ünlü sanatçılarına ve en saygın orkestralarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Borusan Sanat bu sezonunda müzikseverlerine klasik müzikten caza, dünya müziğinden deneysel müziğe kadar uzanan geniş yelpazede bir program sunacak.
BİFO, klasik müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacağı sezon boyunca gerçekleşecek konserlerde; Jan Mráček (keman), Carlo Tenan (şef), Gürer Aykal (şef), Joonas Ahonen (piyano), Daniel Behle (tenor), Thomas Rösner (şef), Gautier Capuçon (viyolonsel), Sascha Goetzel (şef), Carolyn Kuan (şef), Tine Thıng Helseth (trompet), Valeriy Sokolov (keman), Karel Deseure (şef), Ludovic Morlot (şef), Alena Baeva (keman), James Judd (şef), Güher & Süher Pekinel (piyano), Manuel Blanco (trompet), Emilia Hoving (şef), Chloe Ji-Yeong Mun (piyano), Igudesman & Joo (keman ve piyano), Denis Kozhukhin (piyano), Lina González-Granados (şef), Marlis Petersen (soprano), Fatma Said (soprano) ile aynı sahneyi paylaşacak. Borusan Quartet ise yeni sezonda vereceği konserlerde Camille Thomas (viyolonsel), Albion Quartet, Cem Akçora (korno), Sertan Sancar (korno), Ferhat Göksel (klarnet), Sezai Kocabıyık (obua) gibi isimleri sahnesinde konuk edecek. Ayrıca bu sezon Borusan Müzik Evi ise, uluslararası Noise İstanbul Festivali’nde ağırladığı önemli sanatçı ve topluluklar ile noise, deneysel, avangard müzik ve ses sanatı örneklerini bir araya getirecek. Borusan Müzik Evi’nin tüm sezon programı ise ilerleyen tarihlerde açıklanacak.
Borusan Sanat’ın sezon başından bu yana beğeniyle takip edilen Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve alternatif müziğin adresi Borusan Müzik Evi konserlerinin yanı sıra konser öncesi sohbetlerinin de ücretsiz olarak müzikseverlere ulaştığı çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, 2022/23 sezonunda da gerçekleştireceği keyifli konserlerin kayıtlarını müzikseverlere ulaştırmaya devam edecek!
“Açılış Konseri” ile BİFO!
13 Ekim 2022 tarihinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek olan açılış konseri ile sezona merhaba diyecek olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı, topluluğun sanat danışmanı ve daimi konuk şefi Patrick Hahn yönetecek ve bu konserde BİFO, “davullara şarkı söyleten adam” olarak tanınan Avusturyalı davulcu Martin Grubinger’e eşlik edecek.
Ayrıca sezon boyunca karnaval.com üzerinden yayın yapan radyo Borusan Klasik ile Borusan Sanat, müzikseverlere klasik müzik repertuvarını ulaştırmaya devam ediyor. Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e, internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden erişilebilir; mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlara indirilebilecek “Karnaval” uygulamasıyla, ayrıca iPad için yine App Store’dan indirilebilecek “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinlenebilir.
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