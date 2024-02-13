Borusan sanat

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BİFO, şubat ayının ilk konserinde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşıyor. Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in “Ölümsüz Sevgiliye” başlıklı 2. Keman Konçertosu, Midori’nin etkileyici yorumuyla, Türkiye prömiyerinde dinleyenlerle buluşacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms’ın 2. Senfonisi’ni ve Marzocchi’nin Encore eserlerini seslendirecek.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

Carlo Tenan-Midori

Oda müziğinin usta bestecilerine bir saygı gecesi

Borusan Quartet, 19 Şubat Pazartesi saat 20.00’de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda vereceği konserde, oda müziğinin usta bestecilerine bir saygı gecesi sunuyor. Haydn ve Mozart’tan başlayarak Beethoven ve Schubert’e uzanan, çoksesli müziğin tarihinde klasik dönem ve romantik döneme altın imzalarını atan bestecilerin, bu repertuvara armağan ettiği başyapıtlardan oluşan bir program müzikseverleri bekliyor.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Süreyya Operası’nın üst katında saat 19.00 - 19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

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Borusan Müzik Evi’nde büyüleyici bir ses ortamı

Ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı, besteci ve akademisyen Emine Bostancı, Dareyn adlı projesiyle Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Dareyn, İstanbul ve İpek Yolu’ndan gelen geleneksel müzik mirasıyla kemençenin ve viyolonselin seslerini çağdaş bir üslupla birleştiren bir proje. Müzikleri, iç içe geçmiş doğaçlamalar ve kompozisyonlarla, dinleyicilerin hayal güçlerinde söylenmemiş anlatıların varlığına yönelik diyaloglar yaratıyor. Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy ve Vinsent Planjer, çalgılarına olan hâkimiyetleri ve dikkat çeken performanslarıyla 23 Şubat Cuma günü saat 21.00’de, Borusan Müzik Evi’nde büyüleyici bir ses ortamı yaratmaya hazırlanıyor.

Mert Pekduraner

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Mert Pekduraner ve ekibi Borusan Müzik Evi’nde

Besteci ve gitarist Mert Pekduraner, değerli müzisyenlerden oluşan ekibiyle 24 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde! Mert Pekduraner, ekip arkadaşlarıyla birlikte Doğu ile Batı arasındaki seslerin peşinden gidecekleri bir performansla dinleyici karşısında olacak. Mert Pekduraner ve grup arkadaşlarına, yaylılarda Özge Özerbek, Emre Akman ve Mehmet Gökhan Bağcı’dan oluşan Baroquest grubu eşlik edecek.

Borusan Sanat, borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine bir müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak konser kaydında, Chris Abrahams, Tony Buck ve Lloyd Swanton’dan oluşan The Necks’in, Kod Müzik işbirliğiyle gerçekleşen 36. Nova Muzak serisi kapsamındaki konseri, borusansanat.tv’de izleyicilerle buluşacak. Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen bu konserin kaydı, iki hafta yayında kalacak. Öncesinde back-on-stage ile gerçekleşen konser öncesi röportajı ise saat 19.30-20.00 arası sizleri bekliyor. 25 Şubat Pazar günü saat 11.30’da ise Mozart, Verdi, Rossini ve Respighi’nin yapıtlarından oluşan “BİFO ile İtalyan Opera Esintisi” başlıklı konser yayında olacak. Bir hafta boyunca izlenebilecek konserde, Tenan yönetimindeki BİFO, soprano Fatma Said’in konukluğunda İtalyan operalarından muhteşem bir seçki sunuyor. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali’nin gerçekleştirdiği söyleşi 11.00’den itibaren yayında olacak.

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri Passo satış noktalarından temin ediliyor.