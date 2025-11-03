Borusan Quartet Sabancı Gösteri Merkezi'de

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) yeni sezonu açıyor. Ayın ilk etkinliği, Murat Menteş’in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan “Dublörün Dilemması” olacak. 6 Kasım akşamı izleyiciyle buluşacak oyun, Nuh Tufan isimli karakterin başından geçen absürd ve trajikomik bir hikâyeyi anlatıyor.

Konservatuvarı yarıda bıraktıktan sonra bir türlü dikiş tutturamayan Nuh’un, yakın arkadaşı İbrahim Kurban’ın buluşuyla birlikte kendini beklenmedik olayların içinde bulduğu oyun; zekice yazılmış diyalogları, kara mizahı ve insan doğasına dair derin gözlemleriyle izleyiciyi hem güldürecek hem düşündürecek.

18 Kasım’da sahnelenecek “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, Dario Fo’nun toplumsal taşlamalarla dolu klasik eserlerinden biri. Arzu Gamze Kılınç yönetimindeki oyun, İtalya’nın işçi sınıfına mensup kadınlarının ekonomik sıkışmışlık karşısındaki dayanışmasını hiciv dolu bir dille sunuyor. Gerçekle mizahı ustaca harmanlayan eser, ekonomik düzene ve toplumsal eşitsizliklere keskin bir eleştiri getiriyor.

SGM sahnesi 21 Kasım akşamı büyüleyici bir dans şölenine ev sahipliği yapacak. “NİNA Dans Gösterisi”, izleyiciyi 1920’lerin “Caz Çağı”na ve Broadway’in ışıltılı dünyasına götürerek, müzik ve dansın evrensel diliyle büyüleyecek. Caz, klasik, çağdaş ve hip-hop koreografilerinin ustalıkla harmanlandığı gösteri; aşk, tutku, kıskançlık ve özgürlük gibi temaları çarpıcı sahne tasarımıyla birleştirerek görsel bir şölen sunuyor.

Kasım ayının son etkinliğinde ise klasik müzik tutkunları Borusan Quartet’le unutulmaz bir akşam yaşayacak. Borusan Quartet, 27 Kasım’da XIII. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında SGM sahnesinde olacak. Beethoven’ın görkemli Op.127 dörtlüsü ve Mendelssohn’un zarif Op.44 No.2 eserlerinin yer aldığı programda, oda müziğinin en özel örneklerinden birini sunulacak. Klasik müziğin zarafetini ve duygusal derinliğini hissetmek isteyen izleyiciler için kaçırılmayacak bir gece olacak. Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’ndeki etkinliklerin biletleri Biletix'ta satışa çıktı.