Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Müzik Evi’nde iki özel konser

        Borusan Müzik Evi’nde iki özel konser

        Ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı, besteci ve akademisyen Emine Bostancı, Dareyn adlı projesiyle 23 Şubat Cuma günü, besteci ve gitarist Mert Pekduraner ise değerli müzisyenlerden oluşan ekibiyle 24 Şubat Cumartesi günü Borusan Müzik Evi'nde olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borusan Müzik Evi'nde iki özel konser
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı, besteci ve akademisyen Emine Bostancı, Dareyn adlı projesiyle Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Dareyn, İstanbul ve İpek Yolu’ndan gelen geleneksel müzik mirasıyla kemençenin ve viyolonselin seslerini çağdaş bir üslupla birleştiren bir proje. Müzikleri, iç içe geçmiş doğaçlamalar ve kompozisyonlarla, dinleyicilerin hayal güçlerinde söylenmemiş anlatıların varlığına yönelik diyaloglar yaratıyor. Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy ve Vinsent Planjer, çalgılarına olan hâkimiyetleri ve dikkat çeken performanslarıyla 23 Şubat Cuma günü saat 21.00’de, Borusan Müzik Evi’nde büyüleyici bir ses ortamı yaratmaya hazırlanıyor.

        Mert Pekduraner
        Mert Pekduraner

        Mert Pekduraner ve ekibi Borusan Müzik Evi’nde

        Besteci ve gitarist Mert Pekduraner, değerli müzisyenlerden oluşan ekibiyle 24 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde! Mert Pekduraner, ekip arkadaşlarıyla birlikte Doğu ile Batı arasındaki seslerin peşinden gidecekleri bir performansla dinleyici karşısında olacak. Mert Pekduraner ve grup arkadaşlarına, yaylılarda Özge Özerbek, Emre Akman ve Mehmet Gökhan Bağcı’dan oluşan Baroquest grubu eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borusan Müzik Evi
        #Borusan sanat
        #Emine Bostancı
        #Mert Pekduraner
        #konser
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Habertürk Anasayfa