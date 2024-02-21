Borusan Müzik Evi’nde iki özel konser

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Ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı, besteci ve akademisyen Emine Bostancı, Dareyn adlı projesiyle Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Dareyn, İstanbul ve İpek Yolu’ndan gelen geleneksel müzik mirasıyla kemençenin ve viyolonselin seslerini çağdaş bir üslupla birleştiren bir proje. Müzikleri, iç içe geçmiş doğaçlamalar ve kompozisyonlarla, dinleyicilerin hayal güçlerinde söylenmemiş anlatıların varlığına yönelik diyaloglar yaratıyor. Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy ve Vinsent Planjer, çalgılarına olan hâkimiyetleri ve dikkat çeken performanslarıyla 23 Şubat Cuma günü saat 21.00’de, Borusan Müzik Evi’nde büyüleyici bir ses ortamı yaratmaya hazırlanıyor.

Mert Pekduraner

Mert Pekduraner ve ekibi Borusan Müzik Evi’nde

Besteci ve gitarist Mert Pekduraner, değerli müzisyenlerden oluşan ekibiyle 24 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde! Mert Pekduraner, ekip arkadaşlarıyla birlikte Doğu ile Batı arasındaki seslerin peşinden gidecekleri bir performansla dinleyici karşısında olacak. Mert Pekduraner ve grup arkadaşlarına, yaylılarda Özge Özerbek, Emre Akman ve Mehmet Gökhan Bağcı’dan oluşan Baroquest grubu eşlik edecek.