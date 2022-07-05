Borusan Müzik Evi'nden 2 özel konser

Borusan Müzik Evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ile işbirliği içerisinde Müze Gazhane’de gerçekleşecek iki konserde 14 Temmuz'da LBT, 20 Temmuz'da ise Le Bang Bang müzikseverlerle buluşacak.
Borusan Müzik Evi, Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan binasının dışına çıkarak Kadıköy’de Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşuyor. İBB Kültür AŞ ile işbirliğinde ücretsiz olarak gerçekleşecek Müze Gazhane’deki iki yeni konserde LE BANG BANG ve LBT yer alacak.
Alışılmışın dışında bir akustik tekno deneyimi LBT “Hava Kararınca” Müze Gazhane’de!
LBT 14 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da Müze Gazhane’de bilgisayar veya synthesizer olmadan piyano, bas ve davullarla tamamen akustik canlı tekno deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Doğaçlamayı müziklerinin merkezine koyan LBT, son albümleri Make Kin ile sanatseverleri zaman duygusunun gitgide azaldığı bir dünyaya davet ediyor. Betzl, Hirning ve Wolfgruber üçlüsü, bu konserde yoğun ve tanıdık etkileşimleriyle yarattıkları mükemmel enerjiyi müzikseverlerle paylaşacak.
Sıra dışı ikili Le Bang Bang, “Hava Kararınca” Müze Gazhane’de!
Le Bang Bang 20 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’da Müze Gazhane’de vereceği konserde yeni albümleri Pure ile sanatseverlerle buluşuyor. Stefanie Boltz ve Sven Faller’dan oluşan bu sıra dışı ikilinin yeni albümü Pure, sadece caz ve pop cover versiyonları değil, aranjmanlarıyla da kompozisyonun özünü gözler önüne seriyor. Konserde Le Bang Bang, alışılmışın dışında kalan farklı nüansları farklı diyaloglarla dinleyicisine sunmaya hazırlanıyor.
Borusan Sanat’ta yeni sezon hazırlığı başladı!
Kurulduğu günden bu yana müziğin farklı ses ve renklerini müzikseverler ile buluşturan Borusan Sanat, yeni sezon programını müzikseverlere duyurmak için hazırlanıyor. 2022/23 sezonu boyunca Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi birbirinden değerli yerli ve uluslararası sanatçıların ilham verici performanslarını müzikseverlerle buluşturacak ve konserler karnaval.com üzerinden yayın yapan radyo Borusan Klasik’ten eşzamanlı dinlenebilecek. Ayrıca sezon boyunca yayınlanan konserlerin video kayıtları ve konser öncesi sohbetleri borusansanat.tv’den müzikseverlere ulaşmaya devam edecek
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