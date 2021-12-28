Borusan Grubu'nun otomotiv ve enerji şirketleri elektrikli otomobiller üzerinde işbirliğine gitti.
Yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv ve rüzgar enerjisi şirketi Borusan EnBW Enerji arasındaki anlaşma ile, Borusan Otomotiv'den BMW marka elektrikli otomobil satın alan kullanıcılar Borusan EnBW Enerji 'nin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji) sertifikalı elektriği daha uygun fiyattan kullanabilecek.
Söz konusu kullanım hem evsel tüketimde hem de elektrikli otomobillerin şarjı sırasında geçerli olacak.
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan EnBW Enerji ile yapılan işbirliğinin karbon salımının azaltılması yolunda gerçekleştirdikleri çalışmalarda yeni bir seviye olduğunu belirtti.
Tiftik, "Toplumda iklim krizi ve çevresel farkındalık arttıkça elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik talebin de hızla yükseldiğini görüyoruz. Yaptığımız işbirliği sayesinde, elektrikli ve plug-in hibrit teknolojili BMW sahibi kullanıcılarımıza karbon-nötr bir hayat fırsatı sunuyoruz. Bu çabayla iklim kriziyle mücadele kapsamında anlamlı bir adım daha atılmış olacağına inanıyorum" dedi.
'YARATILACAK ETKİ KULLANILAN ELEKTRİĞE DE BAĞLI'
Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı ise, küresel iklim krizinin artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştığını ve toplumda da bu konudaki farkındalığın giderek arttığını ifade etti.
Amasyal, "Elektrifikasyon alanındaki gelişmeler, sadece elektrikli araçlar değil pek çok farklı alanda köklü bir değişim yaratacak. Üretim portföyümüz tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Elektrikli araçların yaratacağı dekarbonizasyon etkisi, ancak bu araçların kullandığı elektriğin de karbon nötr olması ile mümkün olacak" diye konuştu.
Borusan Otomotiv'in, 2030 yılında elektrikli BMW otomobillerin toplam satışlar içindeki payını yüzde 75’e çıkarmayı hedeflediği belirtildi.
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