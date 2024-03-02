Borusan Contemporary'de çocuklar için atölyeler

REKLAM advertisement1

Borusan Contemporary’nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölyeleri küçük sanatseverlere, hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. Mart ayı programı kapsamında çocuklar DC Art ve atölyepikolo yürütücülüğünde natürmort çalışmalar yapacak, kendi yapbozlarını tasarlayacak, bitkileri inceleyecek, ışık kutusu yapacaklar. Ayrıca iklim değişikliği üzerine sohbet edecek, uzaydan ilham alacak ve bilimle sanatla dolu atölye çalışmaları gerçekleştirecekler.

Hem renkli hem eğlenceli bir geometrik çalışma

3 Mart Pazar günü saat 11.00’da 6-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Geometrik Çalışmalar Yapıyoruz atölyesi, rehberli kısa müze turu ile başlayacak. Bu esnada koleksiyonda bulunan, geometrik şekillerin kullanıldığı çalışmalar incelenecek. Mukavva ve çeşitli çiziciler yardımıyla geometrik şekillerden kompozisyonlar oluşturulacak. Oluşturulan kompozisyonlar ise sprey boyalarla renklendirilerek eğlenceli ve iki boyutlu bir çalışma gerçekleştirilecek.

Keyifli bir natürmort çalışması

3 Mart Pazar günü saat 13.30’da 5-7 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Bitkinin Dansı atölyesi, İngiliz sanatçı Mat Collishaw’un “Aritmi” sergisi turuyla başlayacak. İkinci kattaki 'Haseki Küpesi' ve 'Fısıldayan Çalılar' isimli tuval içindeki video animasyonları incelenecek. Bitkileri oluşturan her bir şeklin silüetini çıkararak onları dijital ortamda yeniden yaratan Collishaw’un çalışmalarından yola çıkarak atölyede bulunan seçilmiş malzemelerle keyifli bir natürmort çalışması yapılacak.

Kendi renkli yapbozlarını yapacaklar

9 Mart Cumartesi günü saat 11.00’da 4-6 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Renk Cümbüşü atölyesi yetişkinler eşliğinde gerçekleştirilecek. Atölyede çocuklarla önce Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan derlenmiş bir seçkiden oluşan 'Dijital Mitolojiler' sergisi gezilecek. Sanatçı Markus Linnenbrink’in sergideki eserlerinden ilhamla çocuklar renklerin büyülü dünyasında doğru yolculuğa çıkacaklar. Atölyenin üretim aşamasında ise katılımcılar eğlenceli bir boyama tekniğini kullanarak önce parçaları renklendirecek ardından birleştirecek ve kendi renkli yapbozlarını yapacaklar.

Işık kutusu tasarlayacaklar

9 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Biraz Daha Işık atölyesinde 'Dijital Mitolojiler' sergisinde yer alan Erwin Redl, Brigitte Kowanz gibi sanatçıların ışık temelli eserleri incelenecek ve ışığın yansıma ve kırılma prensibi üzerine konuşulacak. Atölyenin üretim aşamasında ise elde edilecek ışık desenleri ile günün her saati değişen ışık kutusu tasarımları yapılacak. Ardından çocuklar bu tasarımları müzenin farklı alanlarında gözlemleme şansı bulacak.

Bitkiler incelenecek

17 Mart Pazar günü saat 11.00’da 5-7 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Vazoda Çiçekler atölyesi, İngiliz sanatçı Mat Collishaw’un 'Aritmi' sergisi turuyla başlayacak. Sanatçının bitkileri detaylı biçimde sunduğu çalışmalar yakından incelenirken her katılımcı kendi çiçeklerini sulu boya ile tasarlayıp üretecek.

İklim değişikliği üzerine sohbet edilecek

17 Mart Pazar günü saat 13.30’da 7-9 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Çevredeki Dönüşüm atölyesinde kırk dakika süren müze gezisi sırasında Mat Collishaw’un sergisinde yer alan 'Sonuna Dek' isimli video yerleştirmesi incelenecek. Bununla birlikte ormansızlaştırma, iklim değişikliği, plastik tüketiminin doğurduğu olumsuz sonuçlar üzerine sohbet edilecek. Atölyede bulunan üç boyutlu malzemeler, strafor ve diğer çizicilerle bir heykel çalışması yapılacak.

Eğlenceli baskı ve boyama teknikleri kullanacaklar

24 Mart Pazar günü saat 11.00’da 6-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Şekillerin ve Renklerin Dansı atölyesinde çocuklarla önce 'Dijital Mitolojiler' sergisi gezilecek. Sanatçı Niko Luoma’nın sergide yer alan 'Bir Kürenin Projeksiyonu I' isimli eserinden ilhamla çocuklar önce rengarenk kağıtları yırtacak ve bu kâğıtlara farklı şekiller verecek. Ardından, elde ettikleri bu şekilleri diledikleri gibi beyaz bir zemin üzerine yerleştirerek hem bir baskı yöntemini hem de eğlenceli boyama tekniklerini kullanacak; kendi geometrik kompozisyonlarını oluşturup soyut çalışmalar üretecekler.

REKLAM

Bilim ve sanat bir araya geliyor

24 Mart Pazar günü saat 13.00’da 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Ressam Robot atölyesinde çocuklarla önce 'Dijital Mitolojiler' sergisi gezilecek ve soyut sanat ile somut sanat arasındaki fark seçili eserler üzerinden konuşulacak. Ardından, sanat ve bilim bir araya gelecek; çocuklar yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirirken bir motorun nasıl çalıştığını öğrenecekler. Atölyenin üretim aşamasında, çocuklar motorlarla enerji üretecek, renkleri harekete geçirecek ve ürettikleri robotlarla dev kağıtları özgürce boyayacaklar. Katılımcılar atölyeden kolektif bir soyut sanat çalışması hazırlamış olarak ayrılacaklar.

Uzaydan ilham alacaklar

31 Mart Pazar günü saat 11.00’da 8-11 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Uzaya Yolculuk atölyesine, uzaya başarılı bir yolculuk yapan Alper Gezeravcı’nın yolculuğu sırasında kullandığı teknoloji üzerine konuşularak başlanacak. Rehberli kısa müze turu esnasında koleksiyonda bulunan teknoloji tasarım çalışmaları yakından incelenecek. Atölyede çeşitli ebat, renk ve uzunluktaki teller, motor, pervane ve piller kullanılırken üç boyutlu bir tasarım çalışması yapılacak.

Asetat ve aktilik boyalarla keyifli bir çalışma

31 Mart Pazar günü saat 13.30’da 5-7 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Akış atölyesinde koleksiyon sergisi 'Dijital Mitolojiler'de yer alan beşinci kattaki Markus Linnenbrink’e ait üç adet tuval resmi incelenecek. Sanatçının kendine özgü bir teknikle gerçekleştirdiği kompozisyonlarında adeta yukarıdan aşağıya doğru kayan, akan renk şeritleri üzerine tartışmalar yapılacak. Atölyede asetat, akrilik boya gibi malzemelerle iki boyutlu keyifli bir çalışma gerçekleştirilecek.