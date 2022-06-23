Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkış süreciyle birlikte hisse fiyatları düşen dev şirketler ucuz buldukları kendi hisselerini geri alma yoluna gitti. Öyle ki son 1 yılda bugünkü değeri yaklaşık 10 milyar lirayı bulan hisse geri alımları olduğu görüldü. Bu geri alımlar bir yandan hisse senedi piyasasına da can suyu olurken diğer yandan şirketler de kimilerinde sermayelerinin yüzde 20'sine kadar olan hisselerini ucuz buldukları fiyattan yerine koyarak farklı bir yatırım anlayışını benimsedi.
EN BÜYÜK ALIMI ARÇELİK YAPTI
Şirketlerin yaptığı her geri alım piyasaya yeni kaynak girişi anlamına geliyor. Geri alımlar nominal olarak 121 milyon liralık pay anlamına gelirken bu geri alımları yapan dev şirketlerin 22.8 milyar liralık sermayelerinin yüzde 0.52'sine denk geliyor. Sermayesine oranla en büyük geri alımı ise son 1 yılda Arçelik yaptı. Arçelik 765 milyon lira olan sermayesinin yüzde 10'una denk gelen 67.3 milyonluk nominal payını geri aldı. Tutar olarak bu pay bugünkü hisse değeri ile yaklaşık 5 milyar liraya denk geliyor.
SARMAYESİNİN YÜZDE 20'SİNİ GERİ TOPLADI
Sermayesine oranla en büyük geri alımı ise Qua Granit yaptı. Şirket daha önce halka açtığı sermayesinin yaklaşık yüzde 21'ini geri aldı. Sabancı Holding, Şişecam, BİM, Doğan Holding ve Koç Holding'in yüklü geri alımları da dikkat çekti.
GARANTİ BBVA HİSSELERİNİN TAMAMINI TOPLADI
Şirket hisseleri ucuz olunca şirket değerini en iyi kendileri bilen şirketler fırsat bilip kendi hisselerine yatırım yaparken bunların başında İspanyol BBVA geliyor. BBVA Garanti Bankası hisselerinin tamamını geri almaya talip oldu.
ABD'DE 1 TRİLYON DOLARLIK GERİ ALIM
Sadece Türkiye değil geri alım süreci dünyada da revaçta. Nitekim Goldman Sachs Investment Bank, 2022 için S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık 1 trilyon dolarlık hisse geri alımı yapacağını tahmin ediyor. Amerika'da son yıllarda hisse senedi rallisinin nedenlerinden biri büyük ölçüde şirketlerin kendi hisselerini satın alma kararlarından kaynaklanıyor.
S&P 500 endeksini oluşturan şirketler, 2020 yılı için karşılık gelen tutar 520 milyar dolar iken, 2021 yılında kendi hisselerinin geri alımına 880 milyar dolar yatırım yaptı.
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