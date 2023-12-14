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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsanın düşmesinde artan kredi maliyetlerinin etkisi ne? - İş-Yaşam Haberleri

        Borsanın düşmesinde artan kredi maliyetlerinin etkisi ne?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergiz oluyor. Olumlu beklentilere rağmen borsanın Fed kararı öncesi düşmesini değerlendiren Nergiz, artan kredi maliyetlerinin kredi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar için ne anlam ifade ettiğini değerlendiriyor. Nergiz ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını bitirmesinin neredeyse kesinleşmesi ve faiz indirim senaryolarının devreye girmesinin ardından global piyasalardaki gelişmelerin ve beklenen yabancı yatırımcı ilgisinin borsayı nereye taşıyabileceğine yönelik düşüncelerini de paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:58
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergiz oluyor.Olumlu beklentilere rağmen borsanın Fed kararı öncesi düşmesini değerlendiren Nergiz, artan kredi maliyetlerinin kredi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar için ne anlam ifade ettiğini değerlendiriyor. Nergiz ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını bitirmesinin neredeyse kesinleşmesi ve faiz indirim senaryolarının devreye girmesinin ardından global piyasalardaki gelişmelerin ve beklenen yabancı yatırımcı ilgisinin borsayı nereye taşıyabileceğine yönelik düşüncelerini de paylaşıyor.

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        ŞİRKETLER NASIL ETKİLENİR, FİYATA NASIL YANSIR?

        Programda Borsa İstanbul’da bugünlerdeki kararsız tavrın nedenleri sorgulanırken Moody's'ten beklenen not kararının piyasaya etkisi yorumlanıyor. Nergiz, yeni ekonomi politikasına ilişkin görüşlerini açıklarken yatırım ortamına etkisini de değerlendiriyor. Yeni politika ile beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara etkisinin ne olacağına ilişkin yorumlarını aktaran Nergiz, yeni ekonomi politikası gereği faiz artışı, kredi kısıtlaması ve büyümenin düşecek olmasının şirketleri nasıl etkileyeceğini ve bunun borsadaki olası fiyatlamasını değerlendiriyor.

        BORSA UCUZ MU PAHALI MI?

        Nergiz, beklenen yabancı alımlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusunun cevaplarından birisi olan borsa şirketlerinin piyasa değerinin ucuz mu pahalı mı olduğunu da yorumlayarak parasal sıkılaşma ortamında hangi özelliklere sahip sektör ve hisseler tercih edilmesi gerektiğini anlatıyor.

        Yatırımcıların bu ortamda hisse yatırımı yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Nergiz ayrıca bu dönemde bir yatırımcının portföyünde hangi varlıkların yer alması gerektiğine yönelik görüşünü de dile getiriyor.

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