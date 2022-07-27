Borsalarda Fed öncesi hafif yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 0.2 yükselerek Borsa İstanbul, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,45 azalışla 2.537,12 puandan tamamlamıştı.
Avrupa borsaları da güne Fransa hariç alıcılı başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 artışla 427,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 13.136 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 artışla 7.330 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazancıyla 21.379 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 primle 8.106 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.207 puanda bulunuyor.
Dün, yüzde 1 azalışla günü 1,0119'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0139 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde pay piyasalarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti.
75 BAZ PUAN BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği beklentisi de korunuyor.
Öte yandan, Rusya'nın Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarını, bugün itibarıyla kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşüreceğini açıklaması sonrası Avrupa'da yüzde 12 yükselen doğal gaz fiyatı 223,85 avro ile marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
Rus gazının tedarikinde yaşanan problemler bölgede sanayi üretiminin aksayabileceği endişesini güçlendirmeye devam ederken, artan riskler ise Avrupa'da fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Bugünün veri takviminde, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler. enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.
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