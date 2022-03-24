HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Stratejist Mustafa Keskintürk oluyor. Keskintürk, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gölgesinde Borsa İstanbul'da yönü belirleyen siyasi ve ekonomik sinyallerin neler olabileceğini açıklıyor. Keskintürk savaşın Türkiye ekonomisi ve borsa şirketlerine olumsuz etkilerini değerlendirirken olası olumlu etkilerini de dile getiriyor.

FONLAR GERİ GELİR Mİ?

Borsada Yatırım programında Keskintürk, savaş başlamadan önce Merkez Bankası'nın yüksek negatif faiz politikası nedeniyle Türkiye'den çıkıp Rusya'ya geçen fonların geri gelip gelmeyeceğini de değerlendiriyor. Bunun yanı sıra Batı ile Rusya arasında gerilen ilişkilerin siyasi ve ekonomik olarak hangi ülkeleri öne çıkaracağına dair görüşlerini paylaşıyor.

FED POLİTİKALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Keskintürk ayrıca savaşla birlikte şaha kalkan global enflasyonun FED’in politikalarını nasıl etkileyeceğini ve bunun başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya ekonomisine etkilerini ifade ediyor. Keskintürk, borsanın gelişmelere şimdiye kadar olan tepkisini yorumlayarak sonraki beklentilerini de sektörler ve şirketler bazında dile getiriyor.