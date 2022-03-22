Borsada yeşiller devam edecek mi?

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Global Yatırım ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz oluyor. Nergiz, Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana yüzde 17 değer kazanarak dünya borsalarından ayrışmasının nedenlerini anlatıyor. Programda bu sürecin devam edip etmeyeceği tahminleri paylaşılıyor. Nergiz, merkez bankaları ve savaşın gölgesinde sermaye piyasalarını ileri taşıyabilecek 3 önemli maddenin ne olduğunu da programda dile getiriyor.

ŞİRKET KÂRLARINA NASIL YANSIDI?

Programda Borsa İstanbul şirketlerinin pandeminin ardından gelen savaş dönemindeki gelişmelerden nasıl etkilendiği ve bu durumun kârlarına nasıl yansıdığı ele alınıyor. Nergiz ayrıca hangi sektörlerde bu kârlılığın sürebileceğini hangilerinde risklerin fazla olduğu bilgisini de veriyor.

ENFLASYON KİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yatırımcı Rehberi'nde enflasyon gibi Türkiye ekonomisinde etkin olan gelişmelerin borsa şirketlerine etkisi de değerlendirilirken yatırımcıların bu şartlarda nasıl yatırım yapması ve nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde duruluyor.