Halka açık ve açılacak olan şirketlerin yatırımcılara gelecekle ilgili bir fikri içeren projeksiyon sunmaları gerektiğini belirten InvestAZ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Elshan Guliyev, "Halka açılacak şirketlerin öncelikle kendilerinin geleceğe inanmaları gerekiyor. Bu şirketlerin gelecekle ilgili yaratıcı fikirlerinin olması yani bir düşlerinin, hayallerinin olması lazım. Yalnızca paraya ihtiyacı olduğu için, ucuz finansman kaynağı bulmak için halka açılmak iyi bir fikir değil. Bu uzun dönemde ne şirkete ne yatırımcıya ne de Türkiye ekonomisine fayda sağlamaz" diye konuştu. Türkiye'nin uzun yıllar önünü görmesi için mevcut düzenlemelerin de değişmesi gerektiğini anlatan Guliyev, şu anda Borsa İstanbul'da yatırımcılar arasında sosyal medya kanalıyla kümelenmelerin olduğunu bu yatırımcıların bir kişi veya grubun işaretiyle veya o kişinin veya grubun aldığı hisseyi takip ederek borsa yatırımı yaptığını belirten Guliyev, "Bu doğru değil. İnsanların yatırım kararlarını kendilerinin vermesi gerekiyor. Bunun için de finansal okur yazarlık şart. Aracı kurumların artık binlerce müşteriye dokunması birebir ilgilenmesi mümkün değil. Ancak insanlara duygusal olarak da dokunmak da gerekiyor. Bu dokunuşu dijital olarak yapmak bugün gereçli. Bunun yapan aracı kurum başarılı olacak" değerlendirmesi yaptı.

ŞİRKETLERİN ŞİŞİRİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Türkiye'de aracı kurumların Batı'daki benzerleri gibi gelişmesi için geç kalındığını vurgulayan Guliyev, "Borsaya yeni gelen 500-600 bin kişinin büyük bölümü başkalarının söylemleri ile hareket edip para kazanacağını düşünüyor. Bu ise imkansız. Oysa yatırımcılara elektronik ortamda hem kendi riskini alıp hem para kazanabileceği bir ortamı sunmak gerekiyor. Türkiye'de bilgi ve çalışma ile para kazanma maalesef geçerli bir düşünce şekli değil. İnsanların kolay yoldan, başkalarının verdiği tüyo ile değil bilgi ve çalışma ile para kazanmayı öğrenmesi gerekiyor. Aksi halde sonuç iç açıcı olmuyor" dedi. Yatırımcıların şirketlerin ürün hizmetlerini hizmeti analiz ederek heyecanla yatırım yapmaları gerektiğini belirten Guliyev, "Bilançosu ve ürettiği ürünü heyecan yaratmayan şirketlerin fiyatının şişirilmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

HER MAHALLEYE BİR YATIRIM KİOSKU

Bireysel yatırımcı pazarında lider olma vizyonuyla 2013 Mayıs ayından beri Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren ve halihazırda 300 milyon TL'lik günlük hisse senedi işlem hacmine aracılık eden InvestAZ Yatırım; her haneye bir yatırımcı, her mahalleye bir yatırım ofisi vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Guliyev, bu kapsamda yapacakları çalışmalar neticesinde Türkiye'de 2027 yılına kadar her mahallede bir yatırım ofislerinin olmasını ve her haneden de hane ekonomisinin yatırımlarını yöneten bir yatırımcının çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Guliyev, bu ofisin bir kiosk veya bir yazılım şeklinde olabileceğinin altını çizdi.

Yedi yıl önce faaliyetlerine başladıklarında Türkiye'ye 10 yılda 7 milyon yatırımcı kazandırma vizyonunu benimsediklerini hatırlatan Guliyev, “Özellikle son birkaç yılda Türkiye'de farklı yatırım araçlarına olan ilginin arttığını gerek kendi müşteri portföyümüz gerekse piyasa gözlemlerimiz ışığında söyleyebiliyoruz. Artan dijitalleşme ve genç nüfusumuzun teknolojiye olan ilgisi bu hızlı artışta önemli bir pay sahibi. Türkiye'deki ilk günlerimizden bu yana finansal teknolojilere yatırım yapan bir şirket olarak önümüzdeki yedi yılın vizyonunu finansal hizmetlere ve yatırım araçlarına erişimi kolaylaştırma odaklı olarak şekillendireceğiz” diye konuştu.

SPK VE BOORSA İSTANBUL'A DESTEK VERECEĞİZ

Türkiye'nin banka dışı bir numaralı aracı kurum olma hedefini benimsediklerini aktaran Elshan Guliyev, dijitalleşen ve temassız bir dünyada yatırım hizmetlerine erişimi kolaylaştırma adımlarına dair örnekler de verdi: “Sermaye Piyasası Kurulu'nun hayata geçirdiği mesafeli sözleşme, girişim sermayesi yatırım fonu gibi yenilikçi adımları hizmetlerimize uyarlama çalışmalarını yürütüyoruz. Müşterilerimizin güvenle, tamamen online ortamda yatırım hesabı açıp işlem yapabilecekleri bir yatırım deneyimi tasarlıyoruz. SPK ve Borsa İstanbul'un finansal okur-yazarlığa yönelik farkındalık çalışmalarına destek vereceğiz. Tüm dünyada nakitsiz ekonomi anlayışı yaygınlaşırken biz de böyle bir dünya içerisinde ‘nakitsiz yatırım' anlayışını hayata geçirmek istiyoruz.”