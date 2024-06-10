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        Haberler Bilgi Ekonomi BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 10 Haziran 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 10 Haziran BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününe yüzde 0,06 düşüşle 10.132,42 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi günü yüzde 1,39 değer kaybıyla 9.997,91 puanda tamamladı. Yatırımcılar, son dönemde borsada yaşanan düşüşün nedenini araştırmayı sürdürüyor. İşte 10 Haziran 2024 Pazartesi borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:48
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,39 düşüşle 9.997,91 puandan tamamladı. Hatırlanacağı gibi haftanın kapanış gününde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 10.138,97 puanla tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 10 Haziran 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte borsada son dönemde yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          10 HAZİRAN BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kaybederek 9.997,91 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 141,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 69,3 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile spor oldu.

        • 4

          Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisinin ardından hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade etti.

        • 5

          Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getirdi.

          Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek,10.200 ve 10.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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