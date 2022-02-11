Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2021 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle:​​​​​​​

DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 12,9775 1 Arjantin Pesosu 0,12655 1 Arnavutluk Leki 0,12199 1 Avustralya Doları 9,395 1 Azerbaycan Yeni Manatı 7,5955 1 BAE Dirhemi 3,5134 1 Bahama Doları 12,9892 1 Bahreyn Dinarı 34,4518 l Bangladeş Takası 0,1514 1 Barbados Doları 6,43316 1 Belarus Rublesi 5,0963 1 Bolivya Boliviyanosu 1,88113 1 Bosna Hersek Markı 7,5219 1 Botsvana Pulası 1,1054 1 Brezilya Reali 2,2773 1 Bulgar Levası 7,4646 1 Burundi Frangı 0,00651 1 Cezayir Dinarı 0,09341 1 Çek Korunası 0,58994 1 Çin Yuanı 2,025 1 Danimarka Kronu 1,9713 1 Dominik Pesosu 0,22708 1 Endonezya Rupisi 0,00091 1 Etiyopya Birri 0,26232 1 Fas Dirhemi 1,4043 1 Filipin Pesosu 0,25449 1 Gana Yeni Sedisi 2,10011 1 Guatemala Quetzali 1,68363 1 Guyana Doları 0,06211 1 Güney Afrika Randı 0,81453 1 Güney Kore Wonu 0,01085 1 Güney Sudan Lirası 0,03021 1 Gürcistan Larisi 4,1968 1 Haiti Gourdesi 0,12863 1 Hırvatistan Kunası 1,9549 1 Hindistan Rupisi 0,17462 1 Honduras Lempirası 0,52959 1 Hong Kong Doları 1,6654 1 Irak Dinarı 0,0089 1 İngiliz Sterlini 17,453 100 İran Riyali 0,03073 1 İsveç Kronu 1,4268 1 İsviçre Frangı 14,1207 1 İzlanda Kronu 0,09966 100 Japon Yeni 11,2434 1 Kanada Doları 10,1258 1 Katar Riyali 3,5443 1 Kazakistan Tengesi 0,02971 1 Kolombiya Pesosu 0,00322 1 Kosta Rika Kolonu 0,02023 1 Kuveyt Dinarı 42,6451 1 Laos Kipi 0,00116 1 Lesotho Lotisi 0,8145 1 Liberya Doları 0,08967 1 Libya Dinarı 2,8244 1 Lübnan Lirası 0,00859 1 Macar Forinti 0,03976 1 Makedonya Dinarı 0,2386 1 Malezya Ringgiti 3,1101 1 Meksika Pesosu 0,63148 1 Mısır Lirası 0,8255 1 Moldova Leyi 0,73179 1 Namibya Doları 0,81455 1 Nepal Rupisi 0,10909 1 Nijerya Nayrası 0,03159 1 Nikaragua Kordobası 0,36687 1 Norveç Kronu 1,4672 1 Özbekistan Somu 0,0012 1 Pakistan Rupisi 0,07227 1 Panama Balboası 12,9892 1 Paraguay Guaranisi 0,0019 1 Peru Yeni Solu 3,2645 1 Polonya Zlotisi 3,1991 1 Rumen Leyi 2,9498 1 Rus Rublesi 0,17303 1 Sırp Dinarı 0,12511 1 Singapur Doları 9,6014 1 Somali Şilini 0,02245 1 Sri Lanka Rupisi 0,06403 1 Sudan Poundu 0,02966 1 Suriye Lirası 0,00517 1 Suudi Arabistan Riyali 3,4568 1 Svaziland Lilangenisi 0,81455 1 Şili Pesosu 0,01539 1 Tayland Bahtı 3,38878 1 Tunus Dinarı 4,5116 1 Türkmenistan Manatı 3,7165 1 Ukrayna Hryvnası 0,47613 1 Umman Riyali 33,7386 1 Uruguay Pesosu 0,29212 1 Ürdün Dinarı 18,3205 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00005 1 Vietnam Dongu 0,00057 1 Yemen Riyali 0,05192 1 Yeni İsrail Şekeli 4,1817 1 Yeni Tayvan Doları 0,46869 1 Yeni Zelanda Doları 8,8827 1 Zambiya Kvaçası 0,7798 1 Euro 14,6823

EFEKTİFLER KUR (TL) 1 ABD Doları 12,9684 1 Avustralya Doları 9,3518 1 Danimarka Kronu 1,9699 1 Euro 14,6721 1 İngiliz Sterlini 17,4408 1 İsveç Kronu 1,4258 1 İsviçre Frangı 14,0995 100 Japon Yeni 11,2018 1 Kanada Doları 10,0883 1 Kuveyt Dinarı 42,0055 1 Norveç Kronu 1,4662 1 Suudi Arabistan Riyali 3,4309