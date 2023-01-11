BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 5.005,61 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 5.005,61 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68'le sigorta, tek kaybettiren yüzde 2,98'le turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 4.987,99 puandan tamamladı.