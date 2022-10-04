Borsada ne oldu ne bitti?

Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner. Son 2 ayda Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmanın gün be gün analiz edildiği programda, sistemle ilgili sorun olup olmadığı masaya yatırılıyor. Bu süreçten küçük yatırımcının zarar görüp görmediğinin sorgulandığı Yatırımcı Rehberi'nde zedelenen yatırımcı güveninin yeniden sağlanması için Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılması gerekenler ele alınıyor.
İKİ GÜNLÜK YÜKSELİŞ NEDEN?
Yüksek oynaklık, endişeler ve sonunda bazı yatırımcıların gözaltına alınması ile son bulan sürecin bir daha yaşanmaması için alınabilecek tüm önlemlerin dile getiriliği programda Doğaner, şok bir düşüşün ardından şu sıralar borsadaki beklenmeyen yükselişi de yorumluyor.
BORSA KALDIĞI YERDEN DEVAM MI?
Doğaner, bazı hisselerde yapılan operasyonu göz ardı edersek ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında şu anda borsanın bir yatırım aracı olarak neyi ifade ettiğine dair görüşlerini paylaşırken sermaye piyasalarında temel sorunlar ve çözüm önerileri ile borsada bundan sonraki beklentini dile getiriyor.
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