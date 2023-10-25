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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Borsada devre kesmek nedir, ne demek? Borsada devre kesici nasıl çalışır? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsada devre kesmek ne demek? Devre kesici nasıl çalışır?

        Yatırımcılar ve borsayla ilgilenen kişiler tarafından devre kesmek terimi en çok araştırılan terimler arasında bulunmaktadır. Özellikle Borsa İstanbul yatırımcılarının merak ettiği: "Borsada devre kesmek ne demek? Devre kesici nasıl çalışır?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:36
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        • 1

          Devre kesici uygulaması, borsalarda önemli bir güvenlik önlemidir. Bu uygulama, piyasa istikrarını sağlamak ve yatırımcıların zarar etmesini önlemek için kullanılır. Ancak, devre kesici uygulamasının bazı dezavantajları da vardır. Peki, borsada devre kesmek ne demek? Devre kesici nasıl çalışır? İşte detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BORSADA DEVRE KESMEK NEDİR?

          Borsada devre kesmek ise, bir hisse senedinin fiyatının belirli bir seviyeye ulaşmasından sonra işlemlere ara verilmesi anlamına gelir. Bu, piyasa istikrarını sağlamak ve yatırımcıların zarar etmesini önlemek için yapılır.

        • 3

          BORSADA DEVRE KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?

          Borsalarda, devre kesici uygulaması genellikle hisse senedinin fiyatının belirli bir seviyeye ulaşmasından sonra işlemlere ara verilmesi şeklinde uygulanır. Bu seviye, borsanın belirlediği eşik değeridir.

          Eşik değeri aşıldığında, hisse senedinin işlemleri bir süreliğine durdurulur. Bu süre, eşik değerinin aşılmasını tetikleyen olayın etkilerinin ortadan kalkmasını sağlamak için gereklidir.

          Devre kesici uygulamasının amacı, piyasa istikrarını sağlamak ve yatırımcıların zarar etmesini önlemektir. Eşik değerin aşılması, genellikle piyasada ani bir hareketin yaşandığına işaret eder. Bu hareket, spekülasyon veya panik gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

          Devre kesici uygulaması, bu tür ani hareketlerin etkilerini sınırlamaya yardımcı olur. İşlemlerin durdurulması, piyasanın sakinleşmesine ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar almasına olanak tanır.

        • 4

          BORSADA DEVRE KESİCİ UYGULAMASININ TÜRLERİ

          Borsalarda devre kesici uygulamasının farklı türleri vardır. En yaygın kullanılan devre kesici türleri şunlardır:

          • Artış devre kesici: Hisse senedinin fiyatının belirli bir seviyeye yükselmesinden sonra işlemlere ara verilmesini sağlayan devre kesicidir.
          • Azalış devre kesici: Hisse senedinin fiyatının belirli bir seviyeye düşmesinden sonra işlemlere ara verilmesini sağlayan devre kesicidir.
          • İki yönlü devre kesici: Hisse senedinin fiyatının hem yükselmesinden hem de düşmesinden sonra işlemlere ara verilmesini sağlayan devre kesicidir.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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