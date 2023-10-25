BORSADA DEVRE KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?

Borsalarda, devre kesici uygulaması genellikle hisse senedinin fiyatının belirli bir seviyeye ulaşmasından sonra işlemlere ara verilmesi şeklinde uygulanır. Bu seviye, borsanın belirlediği eşik değeridir.

Eşik değeri aşıldığında, hisse senedinin işlemleri bir süreliğine durdurulur. Bu süre, eşik değerinin aşılmasını tetikleyen olayın etkilerinin ortadan kalkmasını sağlamak için gereklidir.

Devre kesici uygulamasının amacı, piyasa istikrarını sağlamak ve yatırımcıların zarar etmesini önlemektir. Eşik değerin aşılması, genellikle piyasada ani bir hareketin yaşandığına işaret eder. Bu hareket, spekülasyon veya panik gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Devre kesici uygulaması, bu tür ani hareketlerin etkilerini sınırlamaya yardımcı olur. İşlemlerin durdurulması, piyasanın sakinleşmesine ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar almasına olanak tanır.