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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu Işık Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek oldu.

Programda son dönemde para ve sermaye piyasalarındaki oynaklığın nedenleri sorgulanarak bundan sonraki olası gelişmeler masaya yatırıldı. Önce kurdaki yükselişe paralel artış gösteren ardından yine kurla birlikte geri gelen Borsa İstanbul'daki sürecin devam edip etmeyeceğinin sorgulandığı programda mevcut ekonomik konjonktürden olumlu etkilenme potansiyeli taşıyan şirket ve sektörler de konuşuldu.

GLOBAL GELİŞMELER NASIL YANSIYACAK?

Örnek'in global piyasalarda 2022 beklentilerini de aktardığı bunun Türkiye ekonomisine yansımasının nasıl olacağı beklentilerini paylaştığı programda borsanın geleceğini nasıl görüldüğü dile getirilerek yabancı ve yerli yatırımcı açısından pay piyasalarının 2022'de ne vadettiği anlatıldı.

Ayrıca hangi sektörün mevcut gelişmelerden nasıl etkileneceği tahminleri yapılarak bunun hisse senetlerine yansımasının nasıl olacağının paylaşılacağı programda "Bu dönemde yatırımcı ne yapmalı?" sorusuna yanıt arandı.