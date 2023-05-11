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Borsada banka coşkusu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3'ün üzerine yükseldi. Banka hisselerinde yüzde 7'yi bulan artışlar yaşanması borsayı yukarıya çekti. Bunun yanında Koç Holding de yüzde 8.9 yükselerek BIST 100'ü yukarı çeken hisselerin başında geldi

Giriş: 11.05.2023 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Borsada banka coşkusu
HABERTURK.COM

Türkiye nefesini tutmuş pazar günü yapılacak seçimleri beklerken bugün borsada yükseliş yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başlamasının ardından 10.00'dan sonra yönünü yukarı çevirdi. 12.00 itibarıyla BIST 100 yüzde 3.73 yükselerek 4.662 puana çıktı.

Borsadaki yükselişte bankacılık hisselerindeki alımlar etkili oldu. BIST Bankacılık endeksi yüzde 6.9 değer kazanarak 4.808 puana çıktı.

Yapı Kredi ve Halkbank öğlen itibarıyla yüzde 7.4 yükselirken İş Bankası hisselerindeki yükseliş yüzde 7.2'yi buldu. Akbank yüzde 6.8, Garanti BBVA yüzde 6.5, Vakıfbank ise yüzde 6.1'lik yükselişler kaydetti.

Bankalar dışında Koç Holding'in de yüzde 8.9 yükselmesi BIST 100'ü yukarı çeken bir unsur oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 550 seviyesinden 498'e gerilemesi seçim sonrasına yönelik risk algısının düştüğüne işaret etti.

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