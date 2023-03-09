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Haberler İş-Yaşam Borsada acil yapılması gereken ne?

Borsanın önceliği ne?

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım oluyor. Borsada yaklaşan seçim ve seçim sonrası tahminlerini paylaşan Yıldırım, diğer yandan borsa şirketlerinin mevcut durumu konusundaki fikirlerini de paylaşıyor. Borsanın orta uzun vadede bir yatırım alanı olabilmesi için alınması gereken önlemleri sıralayan Yıldırım, bu konuda özellikle sermaye piyasaları aracı kurumlarının işlevine dikkat çekiyor.

Giriş: 09.03.2023 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
Borsada acil yapılması gereken ne?
Borsada acil yapılması gereken ne?
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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım oluyor. Borsada yaklaşan seçim ve seçim sonrası tahminlerini paylaşan Yıldırım, diğer yandan borsa şirketlerinin mevcut durumu konusundaki fikirlerini de paylaşıyor. Borsanın orta uzun vadede bir yatırım alanı olabilmesi için alınması gereken önlemleri sıralayan Yıldırım, bu konuda özellikle sermaye piyasaları aracı kurumlarının işlevine dikkat çekiyor.

SEÇİM SONRASI NE OLUR?

Seçim öncesi borsanın seyrine dair tahminlerini paylaşan yıldırım, seçim sonrası para ve sermaye piyasalarında nasıl bir değişiklik beklediğine dair görüşlerini aktarıyor. Deprem ve deprem vergilerinin şirketlere ve borsaya etkisi ile depremden sonra borsanın açık tutulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, sermaye piyasaları kurumlarına yönelik fikirlerini de paylaşıyor.

HALKA ARZLA GELENLER NASIL?

Yeni halka arzlara ilişkin yorumlarda bulunan Yıldırım son 1-2 yılda borsada halka açılan şirketleri borsa ve yatırımcı açısından değerlendiriyor. Son yıllarda borsaya akın eden çok sayıda küçük yatırımcıya ilişkin görüşlerini de dile getiren Yıldırım, yatırımcı için Borsa İstanbul’un eksiklikleri ve yapılması gerekenlerin yanı sıra yatırımcıların hareket tarzının ne olması gerektiğine dair yorumlar yapıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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