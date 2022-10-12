A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu KT Portföy Araştırma Direktörü Bayram Veli Salur oldu.
Dünya ve Türkiye ekonomisinin değerlendirildiği programda Salur, enflasyona karşı yatırımcıyı korumayan faiz ve baskılanan dövizin olmadığı bir portföyün nasıl olabileceği konusundaki görüşlerini paylaştı. Salur altın ve kıymetli madenler ile hisse senetleri konusundaki beklentilerini aktarırken bu iki alanda yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusundaki fikirlerini aktardı.
NE ZAMAN DEĞİŞTİRMELİYİZ?
Varlık sınıflarına ilişkin beklentilerin nasıl belirlendiğini vurgulayan Salur, bir portföy yöneticisi olarak varlık dağılımı önerilerini sıralayarak yatırımcılara birikimlerini yönetmeleri konusunda varlık dağılımı kararı alırken neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Salur varlık dağılımı yapıldıktan sonar bu dağılımı ne sıklıkla değiştirmek gerektiği konusundaki görüşlerini paylaşıyor.
KATILIM ESASLI FONLARIN FARKI NE?
Hisse senedi piyasasın enine boyuna tartışıldığı programda borsa rallisi için ne gerekli ortamın ne olduğu bu dönemde hangi sektörlerin ön plana çıkabileceği ve hisse seçimlerinde dikkat edilmesi gerekenler sıralanıyor. Salur hisseleri yatırım fonları ile almanın avantaj ve dezavantajlarına ilişkin fikirlerini aktarırken katılım esaslı fonlar hakkında da bilgiler veriyor.
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